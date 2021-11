Un teatro aperto tutto il giorno,

a Montefano la storia

di una ricercatrice in Antartide

EVENTO - Sul palco del "La Rondinella", nella mattinata di domenica, l’aperitivo concerto dell’associazione corale “Ut Insieme Vocale-Consonante”, diretto dal maestro Lorenzo Donati. Nel pomeriggio Silvia Illuminati ha emozionato i concittadini con la conferenza-spettacolo “Un tuffo in un mare…gelato!"

Una domenica particolare quella vissuta a Montefano: il teatro aperto tutto il giorno per i cittadini che hanno potuto assistere a due eventi nuovi ed interessanti, organizzati pensando sia agli adulti che ai bambini.

Il palco del “La Rondinella”, nella mattinata, ha ospitato l’aperitivo concerto dell’associazione corale “Ut Insieme Vocale-Consonante”, gruppo vocale “modulare” diretto dal maestro Lorenzo Donati, artista poliedrico, compositore, direttore di coro e violinista. Lorenzo Donati può vantare grandi collaborazioni internazionali, ha vinto il concorso Internazionale per direttori di coro “Mariele Ventre”, intitolato all’indimenticabile fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, e con gli artisti che ha diretto a Montefano ha saputo stupire con canti sacri in latino: per questo concerto hanno proposto alcuni pezzi ispirati dal Cantico dei Cantici ma uno, in particolare, ha raccolto il consenso del pubblico. Si tratta della trasposizione in lingua inglese di un antico canto orientale che è un inno all’amore matrimoniale, eseguito in molte tonalità di voce e particolarmente coinvolgente. L’amore è il fil rouge della proposta artistica della Corale Ut, all’interno del loro vasto repertorio di musica antica e contemporanea. E’ seguito un delizioso aperitivo offerto dall’azienda agraria Degli Azzoni e dalla pasticceria Carnevali. Nel pomeriggio Silvia Illuminati – ricercatrice dell’università Politecnica delle Marche partecipante a nove spedizioni antartiche e montefanese doc – ha conquistato tutti con la sua professionalità, condita dalla simpatia innata. La conferenza-spettacolo “Un tuffo in un mare…gelato!” ha mostrato a un teatro gremito la vita di un ricercatore in Antartide: «Il silenzio, totale ed innaturale – ha spiegato – è ciò che maggiormente colpisce, oltre naturalmente il freddo. Dicono che in Antartide chi crede trovi Dio, sicuramente si trova se stessi», le parole emozionate della ricercatrice.

Nata e cresciuta a Montefano, quando non è in Antartide lavora all’università Politecnica delle Marche, dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. E’ coordinatore nazionale del progetto di ricerca Pnra 2015/AZ3.01 “Evoluzione Spaziotemporale (intra- e inter-annuale) della Composizione chimica dell’Aerosol nella Terra Vittoria (Antartide) in relazione a processi di trasporto locali e da aree remote”. Al suo attivo molte pubblicazioni scientifiche e tante partecipazioni a Congressi Scientifici internazionali. Al termine della presentazione di Silvia, il Coro “Oddo Marconi” ha deliziato i presenti con “La Rivoluzione del Gelato” simpatica pieces accompagnata da disegni e interventi dei bambini presenti in sala. Il sindaco Barbieri: «Un vanto questa giovane donna per Montefano e per tutti noi. Ieri sera, alla riapertura della Collegiata di San Donato dopo la splendida ristrutturazione, Sua Eccellenza il Vescovo di Macerata ha pronunciato magnifiche parole sulla bellezza, la bellezza del luogo di culto che ispira lo spirito e lo avvicina a Dio. Ve le riporto perché, allargando il concetto, sono convinta che oggi più che mai sia importante circondarsi di bellezza, non solo quella della cultura e dell’arte ma soprattutto quella delle persone, che arricchiscono il nostro spirito, rendendoci a nostra volta più belli dentro, più accoglienti, più interessanti per gli altri. Stiamo facendo tanto affinché questo diventi realtà in questa cittadina. Vedere il teatro pieno di montefanesi mi riempie di orgoglio e mi emoziona. Finalmente abbiamo trovato quello che ci lega ed ora tutto questo è possibile grazie alla riacquisizione della vecchia scuola elementare, il nostro luogo del cuore, che torna ora parte integrante della vita cittadina con la biblioteca e la casa delle associazioni». In conclusione, Mario Maceratini è stato omaggiato di una targa ricordo in occasione dell’avvicendamento alla presidenza del coro “Oddo Marconi”, passata a Silvia Illuminati. L’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare il cittadino attivo in molti ambiti che ha saputo e ha voluto dare, per molti anni, il suo contributo concreto alla crescita non solo culturale del paese.

