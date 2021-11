Violenza di genere dalla A alla Z,

CIVITANOVA - L'evento è stato organizzato dall’assessorato Pari opportunità e dallo sportello “InformaDonna” e ha registrato anche oltre cento visualizzazioni in diretta streaming

Nella sala consiliare gremita di persone, nel rispetto delle norme vigenti, si è svolta la presentazione del libro “La violenza di genere dalla A alla Z”, evento organizzato dall’assessorato Pari opportunità e dallo sportello “InformaDonna” di Civitanova, che ha registrato oltre cento visualizzazioni in diretta streaming.

In presenza del commissario capo della Polizia di Stato di Civitanova Fabio Mazza e del luogotenente comandante della stazione dei Carabinieri di Civitanova Bartolomeo Filannino, hanno introdotto i lavori Barbara Capponi (assessore alle Pari opportunità), Ilaria Bompadre (componente della commissione Pari opportunità regione Marche) e Mirella Franco (vicepresidente della VI commissione per i Servizi sociali) le quali hanno anticipato i temi pomeridiani sottolineando che, a contrasto dei fenomeni della violenza di genere e del femminicidio, occorre essere a fianco di chi subisce maltrattamenti anche a livello psicologico e non girare lo sguardo e voltarsi dall’altra parte, oltre a compiere un’opera di informazione e di sensibilizzazione culturale.

Hanno partecipato all’evento le ragazze del reparto moda dell’Istituto Bonifazi (Aurelia Konstancja Kwiatkowska, Laura Shretzi, Noemi Brugnoni, Maria Vittoria Silenzi, Martina Totò e Anisa Shah, accompagnate dalle docenti Daniela Patriarca, Giuliana Compagnucci, Consolazione Paterniti e Simona Simonetti), a supporto della studentessa Geraldine Nuñez Obando Licny che ha presentato un abito da lei stessa creato con materiali riciclati che rappresenta, anche attraverso la scelta del colore rosso e la presenza di corde ad ornamento, il suo modo di interpretare i cruenti maltrattamenti, l’imprigionamento dell’anima femminile e le cicatrici della sofferenza patita.

La curatrice Virginia Ciaravolo (psicoterapeuta-criminologa) e le coautrici Simona D’Aquilio (avvocato) e Liuva Capezzani (psicoterapeuta-criminologa) hanno quindi illustrato le tematiche del libro “La violenza di genere dalla A alla Z”, ognuna secondo la propria angolatura settoriale. Nel corso della presentazione non sono mancati momenti toccanti, di forte impatto emotivo e di grande commozione, in particolare sul tema della sorte dei bambini orfani speciali colpiti dagli effetti di episodi di femminicidio. Le tre autrici hanno specificato che il libro è stato scritto durante il periodo buio della pandemia e vede la partecipazione di ben 45 autori, rappresentando un testo guida per i ragazzi delle scuole e un prontuario per i professionisti del settore.

Dopo un intervento dei rappresentanti dell’associazione “Donne Stelle”, che hanno raccontato delle situazioni di pericolo presenti sui social, ha tratto le conclusioni dell’evento l’avvocato Eleonora Tizzi, responsabile dello sportello “InformaDonna”, la quale ha altresì comunicato che la consulenza legale e psicologica dello sportello (contattabile all’indirizzo email informadonna@comune.civitanova.mc.it) è gratuita garantendo l’anonimato dell’utente, ed ha dato appuntamento al 25 novembre, quando, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna, sarà organizzata presso la sala consiliare del comune un workshop con relative “lectio magistralis” e “tavola rotonda”.

«Ringrazio tutti gli intervenuti e i relatori per la loro presenza così forte e significativa – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi” -. Uno sguardo comune di professionisti, istituzioni, scuola, cittadinanza, terzo settore e forze dell’ordine è davvero il più potente strumento per contrastare una cultura di violenza, anche verbale, che ci circonda. Molto importante, in linea con la progettualità città con l’infanzia, il focus sui bambini coinvolti in queste situazioni drammatiche, a cui troppo poco spesso si pensa». L’evento della presentazione del libro è visibile sul sito del comune di Civitanova www.civitanovamarche.it.

