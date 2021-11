Solitudine, una questione

di comunità?

Le risposte di Insieme in sicurezza

MACERATA - L'associazione guidata da Romeo Renis ha avviato un dibattito pubblico, anche con il supporto di esperti, sul tema della "solitudine". L'appuntamento è per domani alle 17 nella sala riunioni dei Salesiani

10 Novembre 2021 - Ore 09:40 - caricamento letture

«Il dibattito sulla solitudine si pone quindi l’obbiettivo di mettere in evidenza, non solo il problema come frutto di una modernità apparente, della perdita del valore della comunità e della solidarietà ma soprattutto, cosa, ognuno di noi può fare sapendo che il bisogno umano, oltre che provvedere alla sopravvivenza, è quello dell’incontro, della comunità e dell’appartenenza collettiva». Così Romeo Renis, presidente di Insieme in sicurezza, spiega il senso del dibattito pubblicato organizzato a Macerata dall’associazione sul tema “solitudine”. L’appuntamento è per giovedì alle 17 nella sala riunioni dei Salesiani. «Il dibattito pubblico sulla solitudine promosso dall’associazione Insieme in sicurezza, si colloca in un momento delicato della nostra vita – spiega Renis – Basta cogliere alcuni segnali: perdita del lavoro e la difficoltà a trovarne un altro; aumento delle povertà, basta guardare le file alle mense della Caritas o ai sussidi che i servizi sociali distribuiscono, le statistiche dicono che la pandemia ha prodotto circa un milione di poveri in più; crisi dei valori morali e della famiglia; sono aumentati le violenze in famiglia, i fenomeni di aggressività fra giovani; paura della pandemia; aumento delle difficoltà giovanili legate ad alcol, droga, bullismo, cyberbullismo; aumento delle persone sole (giovani, meno giovani e anziani) che si lasciano morire o peggio, muoio di stenti in solitudine senza che nessuno se ne accorga se non per puro caso. Basta citare alcuni esempi emblematici – spiega ancora Renis – 2 aprile 2015 a Falconara vengono rinvenuti morti due coniugi anziani, lui 89 anni deceduto di infarto, lei 95 morta qualche giorno dopo forse di inedia perché allettata e impossibilitata a deambulare; 26 settembre 2017 in via Pirandello, zona Collevario a Macerata, rinvenuta cadavere una donna di 74 anni dopo qualche giorno; 6 settembre un’intera famiglia, morta da più di tre mesi nella propria abitazione a Macerata per cause ancora da accertare, una tragedia (quella della famiglia Canullo, ndr) che ha sconvolto l’intera comunità e che ci sta facendo riflettere. Sono questi segnali che ci hanno fatto comprendere che il nostro progetto sulla mutualità di vicinato è sempre più valido e attuale; che la cultura dominante dell’individualismo produce patologie non sempre prevedibili e soprattutto produce insicurezza. Aumentano cosi le inferriate nelle nostre finestre, i cani da guardia, i sistemi d’allarme, la detenzione di armi nelle famiglie, insomma, per dirla in letteratura criminologica si punta tutto sulla prevenzione situazionale e poco sulla prevenzione sociale e comunitaria. Sono questi elementi che ci hanno spinto ad affrontare un tema così importante quanto attuale della solitudine aggiungendo una domanda: solitudine, una questione di comunità? La solitudine infatti, è frutto di un’organizzazione sociale in grande evoluzione e non sempre in positivo – sottolinea il presidente di Insieme in sicurezza – Per trovare risposte e proporre eventuali soluzioni abbiamo chiesto aiuto a delle persone autorevoli e preparate: Massimiliano Colombi, docente di Sociologia all’Istituto teologico marchigiano, Alessandra Fermani, docente di Psicologia sociale all’Università di Macerata, Antonio Marcucci, già segretario dello Spi di Macerata ed attualmente responsabile dell’Auser Marche, Piergiorgio Gualtieri da sempre impegnato nel sociale attraverso l’associazione Anteas Marche e Giuli Lattanzi, assistente sociale impegnata nell’Ircer».

© RIPRODUZIONE RISERVATA