Nell’ambito della rassegna “I martedì dell’arte” organizzata al teatro Rossini di Civitanova dall’associazione Arte con il patrocinio del Comune e di Azienda Teatri, domani 9 novembre si svolgerà il primo dei due incontri sulla musica, con il professor Andrea Foresi, che tratterà il tema “Claude Debussy tra impressionismo e simbolismo” (inizio alle 18). Foresi si diploma nel 1987 al conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro in Pianoforte principale e nel 1991 al Dams all’Università di Bologna. Successivamente ha collaborato con le riviste culturali “Veronamese” e “Musicclub”, per le quali ha firmato articoli ad argomento musicale. Nel 1993 ha redatto e pubblicato degli atti relativi al convegno internazionale di studi Enrico Cecchetti, maestro di danza nel mondo. Nel 2001 ha assunto la direzione artistica ed organizzativa delle Giornate musicali nel nome di Filippo Marchetti, corsi di perfezionamento musicale realizzati in collaborazione con il comune di Bolognola, con il patrocinio della regione Marche e dell’assessorato ai Beni ed alle Attività Culturali della Provincia di Macerata. È autore del volume “Il sogno e la memoria. Vita ed opere del compositore Fernando Squadroni” (2005). Nel 2007 ha rappresentato, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, il monologo teatrale “L’attesa”, di cui è autore. Nel 2010 ha pubblicato il volume “A lustro e decoro del nostro paese. Storia della banda musicale Ottavio Bartolini di Monte San Giusto” (1791-1970). Nel 2011 firma dell’opera teatrale “Sconcerto. Fantasia Teatrale per Coro e Street Band”. Dal 1981 insegna Pianoforte principale in forma privata ed in collaborazione con i principali istituti musicali locali e cura corsi di Educazione musicale nella scuola primaria. Si occupa, inoltre, di divulgazione della cultura musicale, tenendo conferenze e curando l’organizzazione di eventi in collaborazione con amministrazioni locali. L’ingresso è gratuito con green pass. Per informazioni: 3397439458 – iskra@donatianna.it.

