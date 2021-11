Concerto di gala per il milite ignoto,

in 250 al teatro Rossini (Foto)

CIVITANOVA - L'Orchestra dei fiati Insieme per gli altri diretta dal maestro Andrea Mennicchelli ha eseguito brani del panorama musicale internazionale e nazionale. In collegamento dall'Argentina Lilly Foresi e il generale Rosario Aiosa

Serata di gala per il milite ignoto. Concerto e tanta emozione per il collegamento con l’Argentina ieri sera al teatro Rossini di Civitanova dove la cerimonia del 4 Novembre e quella per il centenario del Milite ignoto si è conclusa con un concerto organizzato dall’Anc in collaborazione con il Comune.

Per l’occasione tutti con abito scuro e carabinieri in alta uniforme per una serata che ha visto diversi momenti di celebrazione, fra questi i collegamenti con Lilly Foresi, civitanovese di San Martin che ha invitato il sindaco in Argentina e quello con il Generale Rosario Aiosa del Gruppo Medaglie d’oro, promotore delle iniziative a livello nazionale per le celebrazioni del Milite ignoto. Parterre di ospiti e autorità per l’occasione: Al concerto di gala hanno partecipato circa 250 persone, fra le autorità militari erano presenti il colonnello Claudio Brunetto, comandante del comando militare esercito Marche, il colonnello Luca Massimi, comandante del centro Avion English dell’Aeronautica militare di Loreto, i comandanti provinciali della guardia di finanza e dei carabinieri, Fernando Falco e Massimiliano Mengasini, i comandanti cittadini delle varie forze dell’ordine: Massimo Amicucci per l’Arma dei carabinieri, Tiziano Padua per la guardia di finanza, Fabio Mazza dirigente del commissariato di polizia. Fra le autorità civili hanno partecipato il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e alcuni sindaci della provincia di Macerata: Reano Malaisi di Montecosaro, il vice sindaco di Monte San Giusto Gigliola Bordoni, Robertino Paoloni di Loro Piceno, Luigino Bartocci di Esanatoglia, Alessandro Gentilucci di Pieve Torina. Il Sindaco Fabrizio Ciarapica intervenendo per primo in apertura ha ringraziato tutto il comitato organizzatore delle celebrazioni guidato dal presidente del consiglio, Claudio Morresi e ha letto il messaggio che l’intellettuale e poeta Umberto Piersanti ha fatto giungere al Sindaco scusandosi per l’assenza. «Il 4 Novembre – ha scritto Piersanti nella lettera rivolta al Sindaco – è la data meno divisiva di tutta la storia italiana che celebra la vittoria di un intero popolo che riesce a raggiungere un’intera unificazione nazionale. Del resto, nelle trincee si era compiuta quell’unità tra gente proveniente dai luoghi più diversi della Penisola e per i quali era difficile comprendersi data la grande varietà dei dialetti. E’ un soldato semplice che rappresenta simbolicamente centinaia di migliaia di italiani caduti sul Carso, sul Piave e altrove, gran parte contadini, che riposa sotto il monumento del Re che aveva portato a compimento la prima unificazione italiana». A condurre la serata il presidente dell’associazione nazionale carabinieri cittadina, Roberto Ciccola coadiuvato dalla presentatrice Julia Bizzari. Alla signora Giovanna Paolone Piermanni, vedova della medaglia d’oro Sergio Piermanni Ciarapica ha donato un mazzo di fiori dai colori gallo-rossi della città di Civitanova avvolti su un nastro Tricolore. Ad esibirsi sul palco l’orchestra dei fiati “Insieme per gli altri”, diretta dal maestro Andrea Mennichelli che ha suonato canzoni celebri del panorama internazionale come House of the rising sun e nazionale con “La leggenda del Piave” e il “Nessun dorma”. Gran finale con l’inno di Mameli.

