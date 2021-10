Halloween, tradizioni e nuove usanze:

dalle fave dei morti alla torta col teschio

LE RICETTE di due piatti da fare con i bambini e le bambine in occasione di Ognissanti

31 Ottobre 2021 - Ore 11:04 - caricamento letture

di Claudia Brattini



Che piaccia o no, ormai la festa di Halloween è entrata a far parte delle nostre consuetudini e soprattutto tra i bambini è una festa molto amata. Oggi andiamo alla scoperta di tradizioni locali e acquisite proponendovi due ricette: le classiche fave dei morti marchigiane e una torta salata ripiena con i sapori della nostra terra ma con la forma di teschio – come da usanza “moderna”- per divertire i bambini.

Storicamente la festa che oggi è chiamata Halloween nasce come ricorrenza celtica – Samhain – che celebrava una sorta di capodanno dopo la fine dell’estate per poi assumere una connotazione cristiana con l’istituzione il primo novembre 835 D.C. di festività per celebrare i santi.

È solo a partire dall’ottocento che Halloween si diffonde negli Stati Uniti assumendo una sembianza folkloristica ma che racchiude ancora nel nome inglese il significato originario: hallow significa infatti santificare e deriva da All Hallows’ Eve che tradotto significa “Notte di tutti gli spiriti”.

Nelle Marche la tradizione storicamente prevede la preparazione delle fave dei morti, dei biscotti simili agli amaretti, la cui storia sembra appartenere alla semina delle fave che era una tradizione proprio il 2 di novembre ma ancor più anticamente, in epoca romana, quando le fave simboleggiavano le anime dei defunti.

Ingredienti

200 gr di farina di mandorle

120 gr di farina 00

80 gr di zucchero + zucchero per spolverare le fave

2 uova

30 gr di burro

10 ml di liquore tipo mistrà

Scorza di mezzo limone

Un pizzico di cannella facoltativo

Procedimento

Tostate le mandorle, lasciarle raffreddare e tritatele finemente nel mixer con lo zucchero. Versate sul piano di lavoro la farina con le mandorle tritate e facendo la fontana al centro unite al centro le uova, il burro, il liquore e la scorza di limone e se piace un pizzico di cannella.

Mescolate tutto e impastate tutto fino ad ottenere un composto malleabile. Formate un lungo cilindro da cui ritaglierete tanti pezzetti, ad ogni tocchetto date la forma delle fave, praticando un piccolo buco al centro premendo col dito e poi passatele nello zucchero prima di infornarle.

Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti.

Tra zucche, maschere e dolcetti è possibile celebrare in modo “pauroso” questa festa tanto discussa, magari con una ricetta salata semplice ma gustosa da preparare con i bambini: la torta salata “teschio” che vi proponiamo in un ripieno ricco di ingredienti della nostra terra.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda

500 gr di bietola

Aglio e peperoncino

330 g di ricotta

100 grammi di salsiccia marchigiana stagionata

1 uovo

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di pecorino grattugiato

1 cucchiaino di sale

2 cucchiai di olio extravergine

Un pizzico di noce moscata

Procedimento

Anzitutto cuocete la bietola: sbollentate la verdura per 5 minuti in acqua bollente salata; fate scaldare l’olio in una padella con aglio e peperoncino, aggiungete la bietola e fate cuocere, a fiamma bassa e coperti con un coperchio, per altri 5 minuti, continuando a mescolare.

Lasciate intiepidire, scolatela e poi mettetela su un tagliere e, con un coltello o una mezzaluna, spezzettatela grossolanamente. Mettetela in una ciotola con la ricotta, l’uovo, il parmigiano grattugiato, il pecorino, la noce moscata, il sale e la salsiccia marchigiana sminuzzata in piccoli pezzetti. Mescolate tutto.

In una teglia rotonda stendete il primo rotolo di pasta sfoglia, bucherellatelo con una forchetta e poi versate il ripieno al suo interno.

Ora preparate lo strato superiore utilizzando il secondo rotolo di pasta sfoglia, lasciatelo sulla sua carta forno e con un coltello con la punta disegnate la faccia di Jack Skeletron: il teschio!

Coprite la torta salata con questo strato e chiudete la torta arrotolando insieme i bordi del rotolo inferiore e quelli del rotolo superiore.

Cuocete in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA