Cestini subacquei a Civitanova,

operazione da 50mila euro

APPROVATO dalla Giunta Ciarapica il progetto per la fornitura e la posa in opera di quattro strutture per la raccolta dei rifiuti galleggianti all’interno del bacino portuale

28 Ottobre 2021 - Ore 11:57 - caricamento letture

La Giunta comunale di Civitanova ha approvato il progetto per la fornitura e la posa in opera di quattro cestini subacquei per la raccolta dei rifiuti galleggianti all’interno del bacino portuale, per un importo complessivo pari a 47.820 euro. L’azione di ripulitura sarà realizzata avvalendosi del finanziamento assegnato dalla Regione Marche al Comune per l’effettuazione di interventi di investimento all’interno dell’intera area portuale (decreto del Dirigente del Servizio Tutela – Gestione ed Assetto del territorio n. 134 del 17/06/2021). A dare notizia del progetto definitivo – esecutivo elaborato dall’Ufficio tecnico comunale è l’assessore al Porto Francesco Caldaroni. Si procederà dunque con la fornitura e la posa in opera di quattro cestini subacquei tipo “Sea Package Seabin” 220 Volt – 500 W da collocarsi all’interno dello specchio portuale in aderenza alle banchine portuali pescherecce con accessori mobili (struttura galleggiante di supporto tipo zattera). «Questo intervento che andremo a realizzare usufruendo di fondi regionali – spiega Caldaroni – contribuirà a tenere più pulite le acque del porto, dove purtroppo affiorano chili di rifiuti abbandonati. In linea con altri porti italiani che hanno adottato questo sistema, anche Civitanova installerà i cestini subacquei per intrappolare microplastiche e altri oggetti che, oltre che ad inquinare le acque costituiscono un pericolo perché vengono ingeriti da varie specie marine». Il progetto è inserito all’interno del programma OO.PP. 2021-2023 (variazione n. 2 approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G. n. 338 del 24/08/2021).

