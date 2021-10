Rapina al supermercato Coal,

in carcere un 26enne

MACERATA - Ordine di carcerazione per l'autore della rapina a mano armata che nel febbraio del 2016 colpì al punto vendita di via Marche. Deve scontare 3 anni e 6 mesi

23 Ottobre 2021 - Ore 10:09

Era entrato all’interno del supermercato Coal di via Marche a Macerata a volto coperto, con un cappuccio calato sul volto e una sciarpa e dietro la minaccia di una pistola si era fatto consegnare l’incasso dalla cassiera. Era riuscito a trafugare qualche migliaio di euro e poi si era dato alla fuga. La rapina aveva scosso il quartiere, era il 20 febbraio del 2016. A distanza di 5 anni i carabinieri mercoledì sera l’hanno arrestato. Le indagini condotte dai Carabinieri di Macerata avevano consentivano fin da subito di identificare il giovane, proveniente dall’Europa dell’est, poco più che ventenne all’epoca, già noto alle forze dell’ordine e residente in una zona non distante dal supermercato. La procura ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione e i carabinieri hanno proceduto all’arresto di G.A, 26 anni, nato in Ucraina. Deve scontare il residuo pena per la rapina di 3 anni e 6 mesi di reclusione. E’ stato condotto nel carcere di Fermo.

