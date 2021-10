Caserme nei Map

e troppi incidenti,

il sindacato incontra il prefetto

MACERATA - Gli esponenti del Sim carabinieri sono stati ricevuti da Flavio Ferdani. Nel corso del colloquio sono state affrontate diverse questioni, tra queste la necessità di organizzare progetti legati ai giovani

10 Ottobre 2021 - Ore 17:55 - caricamento letture

Incontro tra il Sim (Sindacato italiano militari) carabinieri ed il prefetto di Macerata Flavio Ferdani. Presente anche il capo di gabinetto Francesco Martino, sono stati ricevuti il segretario generale regionale per le Marche Paolo De Angelis, il segretario generale provinciale di Macerata Andrea Battistini, il segretario provinciale aggiunto Raffaello Montanaro. L’incontro è stato improntato su diversi temi attuali. Il prefetto si è dimostrato particolarmente sensibile alle gravi problematiche logistiche in cui versano numerosi stabili adibiti a caserme dell’Arma in seguito ai sismi del 2016 e per le quali si sta adoperando in maniera concreta seguendo personalmente lo sviluppo della situazione, in sinergia con il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola Candido. Si legge in una nota del Sim carabinieri: «Abbiamo percepito una grande attenzione alla pesante situazione in cui numerosi militari si trovano a vivere e a svolgere quotidianamente il loro servizio all’interno dei moduli abitativi provvisori (Map) in favore della comunità da ormai più di cinque anni. Uno spazio importante, tra le argomentazioni toccate, ha riguardato le competenze per il rilievo dei sinistri stradali nella Provincia di Macerata; dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 i carabinieri della provincia di Macerata si sono fatti carico di rilevare circa 800 sinistri di cui un 30% con feriti gravi anche con esito mortale, purtroppo il dato è tendenzialmente in aumento; serve uno sforzo comune per attuare politiche di sensibilizzazione in collaborazione con emittenti televisive locali e testate giornalistiche». Conclude la nota: «Ci siamo confrontati su questioni di sicurezza partecipata con i cittadini e sulla necessità di intraprendere progetti per contrastare il disagio giovanile che si manifesta nelle sue diverse forme (bullismo, aggressività nei confronti delle istituzioni, apatia, demotivazione per scuola e sport, baby gang). A tale scopo è stato proposto un incontro con le sigle sindacali delle altre forze di polizia unitamente agli enti locali di riferimento per individuare strategie di intervento». Infine il sindacato ha proposto, in forza dell’accordo nazionale stipulato con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), soluzioni per fornire un adeguato supporto formativo al personale delle Polizie locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA