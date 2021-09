L’ambasciatore della Lituania

in visita a Macerata

INCONTRI - Ricardas Slepavicius in Comune, all'Università e all'Accademia delle Belle Arti. Lo scopo è di valutare la possibilità di collaborazione in ambito economico, imprenditoriale, turistico e di scambi culturali e formativi

L’ambasciatore della Lituania Ričardas Šlepavičius in visita a Macerata. Tre le tappe nel capoluogo: in Comune dal sindaco Sandro Parcaroli, all’Università dal rettore Francesco Adornato e all’Accademia delle Belle Arti dal presidente Vando Scheggia e dalla direttrice Rossella Ghezzi.

Il rappresentate lituano in Italia sta approfondendo la conoscenza e il legame con la regione Marche, in particolare di Macerata e del Maceratese. Lo scopo è di valutare la possibilità di collaborazione in ambito economico, imprenditoriale, turistico e di scambi culturali e formativi. Già sono stati fissati alcuni prossimi appuntamenti, delle linee guida da mettere in campo ed individuati diversi punti su cui lavorare. Ci sarà quindi un seguito con tutti e tre gli enti. «Oggi pomeriggio ho incontrato l’ambasciatore della Lituania Ričardas Šlepavičius – scrive il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli -. Ci siamo confrontati su molte tematiche e sulla tante opportunità di rilancio per i nostri territori a partire dalla cultura passando per il turismo fino al mondo delle imprese. Ringrazio l’ambasciatore, con il quale ci siamo promessi di rincontrarci presto, per questa gradita visita che ci ha permesso di far conoscere e promuovere la nostra città».

La visita diplomatica era anche finalizzata ad approfondire alcuni elementi di maggior rilievo istituzionale, culturale ed economico della città, in vista del possibile insediamento di una rappresentanza consolare onoraria, in corso di valutazione. Lituania e Italia sono due nazioni e due stati legati da relazioni di antica tradizione. L’ambasciatore, accompagnato dal manager Antonello De Lucia, si è detto molto lieto della possibilità di incontrare il rettore e di conoscere l’Ateneo, anche in considerazione delle possibili prospettive di sinergia che potrebbero essere identificate. A ricevere Šlepavičius, oltre ad Adornato, erano presenti anche la delegata alle relazioni internazionali Benedetta Giovanola e il direttore generale Mauro Giustozzi. Interessanti prospettive si sono aperte per quanto riguarda la mobilità studentesca ed eventuali collaborazioni scientifiche, in particolare nell’ambito del programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon. È emerso anche interesse per la possibilità di connessioni con il tessuto imprenditoriale marchigiano, grazie alle sempre più consolidate relazioni dell’Ateneo con il territorio. La Lituania rappresenta, infatti, un importante ponte con i paesi baltici e dell’est Europa e negli ultimi anni sta conoscendo una crescita economica senza precedenti.

