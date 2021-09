Il successo della mostra

su Listri curata da Vittorio Sgarbi

«Riscontro di pubblico e dai social»

CIVITANOVA - La soddisfazione del sindaco Fabrizio Ciarapica dopo la chiusura dell'esposizione: «Lo ringrazio per aver collaborato con noi»

29 Settembre 2021 - Ore 11:39 - caricamento letture

Finissage per la mostra di Massimo Listri “La solitudine delle cose” a Sant’Agostino. Soddisfatto il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica: «buon riscontro di pubblico ed esposizione mediatica grazie ai social di Vittorio Sgarbi». Inaugurata lo scorso 26 giugno la mostra dedicata al fotografo di Fmr ha chiuso i battenti domenica 26 insieme alle altre mostre estive.

Le iniziative sono state realizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Azienda dei Teatri di Civitanova e con la Pinacoteca comunale. Un allestimento, quello della mostra su Listri, curato personalmente da Vittorio Sgarbi: 20 opere di grandi formati illuminate dal gruppo iGuzzini. Luoghi inediti e inaccessibili al pubblico di dimore e location famose in cui Listri ha lavorato per immortalare su commissione, invece, le zone ufficiali. Un dietro le quinte che ha affascinato e incontrato il favore di visitatori anche stranieri, tedeschi e francesi in prevalenza, e di molti italiani che hanno scelto la Regione Marche per trascorrere le proprie vacanze, come testimoniato dal ‘libro firma’ presente all’interno dell’esposizione. La mostra ha meritato anche una pagina intera sull’allegato femminile ‘Io donna’ del Corriere della Sera. Il critico d’arte ha già ricevuto richieste per riallestire la stessa esposizione in altri luoghi e presto deciderà dove riproporla. Dal 26 giungo anche la pagina Facebook di Sgarbi ha portato e porta l’immagine della mostra per farla conoscere ai suoi 2 milioni, 58 mila e 808 followers che lo seguono costantemente. Un veicolo straordinario di promozione come ha sottolineato il sindaco Fabrizio Ciarapica: «ringrazio l’amico e collega Vittorio Sgarbi per aver collaborato con noi in questa intensa estate con la mostra a Civitanova Alta e con il Festival dedicato al 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri -ha riferito il sindaco – con due serate dedicate al Varco sul Mare, una stagione culturale che era partita fra mille difficoltà a causa delle preoccupazioni dovute alla pandemia e che invece grazie alla vaccinazione sempre più massiva della popolazione e alle norme anti contagio, compresa l’introduzione del green pass alle mostre e alle manifestazioni all’aperto in vigore dal 6 agosto scorso, hanno avuto un buon riscontro di pubblico e un’ottima esposizione mediatica confermata anche dal lavoro svolto da Sgarbi sui suoi social».

© RIPRODUZIONE RISERVATA