Simon cala il tris a Civitanova:

in centro ecco “Riva”

RISTORANTE - Dopo Madeira e Madeirinho il campione della Lube lancia il locale di viale Vittorio Veneto la cui cucina sarà guidata dallo chef Andrea Giuseppucci, che proporrà piatti della tradizione culinaria italiana

Dalla pallavolo ai piatti, dai campi di volley alla cucina, il campione della Lube Robertlandy Simon c’ha preso gusto coi ristoranti e non c’è due senza tre: dopo Madeira, Madeirinho (convertito per un periodo in Imperfecto con lo chef Simone Musu ma a ridosso della pandemia) il pallavolista cubano lancia Riva, ristorante di cucina italiana.

Ad accompagnarlo il sodalizio ormai consolidato con Mauro Alberti e sua moglie, ex pallavolista anche lei Martha Zamora. Riva, nome che già evoca lo scenario italico più classico aprirà ufficialmente il 30 settembre in viale Vittorio Veneto, dopo quasi un anno di lavori. Un locale prezioso già nell’arredo con marmo nero e dai toni dell’azzurro e del blu che già campeggia nello spazio di ingresso. A guidare la cucina lo chef Andrea Giuseppucci che proporrà piatti della tradizione culinaria italiana. Una quarantina di coperti e 300 metri quadrati a due passi dal centro per un investimento di circa 300mila euro. Per la gestione sono stati assunti 10 lavoratori fra cucina e sala.

