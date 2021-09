Campo sportivo dell’Immacolata,

dal Governo oltre 300mila euro

MONTEFANO - Il Comune si è aggiudicato il finanziamento dal bando Sport e Periferie 2020. Il progetto complessivo prevede una spesa di 480mila euro. Il rimanente sarà cofinanziato dall'ente

Montefano ce l’ha fatta: si è aggiudicata 344mila e 588 euro fra quelli messi a disposizione dal fondo Sport e Periferie 2020. Il progetto complessivo di adeguamento del campo sportivo comunale dell’Immacolata è stato apprezzato nella sua interezza: il contributo erogato partecipa per i tre quarti al costo complessivo dei lavori, determinato in 480mila euro. Il rimanente sarà cofinanziato dal Comune. Istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, il bando individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura e il miglioramento del tessuto sociale. A questi obiettivi l’amministrazione comunale, nel redigere il progetto, ha aggiunto valori importanti come la promozione dei valori delle pari opportunità, la diffusione dei principi di non discriminazione, l’inclusione sociale, la partecipazione allo sport dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili. Il progetto è stato apprezzato dalla commissione aggiudicatrice per la qualità dimostrata e per gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e costituisce una delle prime opportunità colte dal comune di Montefano tra i finanziamenti messi a disposizione dal Governo.

Esprime soddisfazione il sindaco Angela Barbieri: «Ringraziamo la Commissione per l’opportunità concessa a Montefano, premiando il nostro costante impegno con un così cospicuo riconoscimento economico». Oltre 3mila progetti presentati a livello nazionale, venti finanziati nelle Marche e sette nella sola provincia di Macerata. Questi i lavori previsti: completamento della recinzione dell’area da gioco e realizzazione di una separazione fra le tifoserie locali ed ospiti, possibilità di installare una tribuna per i tifosi ospiti, installazione di una piattaforma elevatrice ed ampliamento della tribuna esistente per consentire l’accesso agli spettatori diversamente abili, realizzazione di nuovi servizi igienici ad uso degli spettatori, installazione dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza della tribuna, relamping dell’impianto di illuminazione del campo da gioco con proiettori a led finalizzata al contenimento dei consumi energetici ed installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna esistente e relativo sistema di accumulo per consentire l’alimentazione dell’impianto per mezzo di energie rinnovabili. «Dunque, presto squadre e tifoserie potranno godere di un impianto completamente rinnovato, bello da vedere, fruibile da tutti durante tutta la giornata e in totale sicurezza», conclude il comune di Montefano.

