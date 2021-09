Al Cecchetti il ricordo

di Annita Pantanetti

CIVITANOVA - L'Anpi ha organizzato per sabato 11 settembre alle 17.30 la presentazione del libro "Harlem, il film più censurato di sempre" la cui storia si unisce attraverso un fil rouge a quella del padre di Annita, Augusto Pantanetti, il partigiano della banda Nicolò che liberò Macerata

Ad un anno dalla scomparsa della storica presidente Annita Pantanetti, l’Anpi Civitanova ha organizzato una serata evento che lega il nome dell’amatissima presidente ad un libro uscito di recente e che racconta la storia di un film di propaganda nazista.

La presentazione di “Harlem – Il film più censurato di sempre” è in programma sabato 11 settembre alle 17.30 al teatro Cecchetti. L’occasione oltre che ricordare l’amatissima presidente è data dalla presentazione del volume che molto ha a che fare con l’8 settembre, data della morte di Annita e della storica firma dell’armistizio. Il libro, da poco uscito per l’editore La nave di Teseo in collaborazione con il centro sperimentale di cinematografia, è firmato da Luca Martera, documentarista ed esperto in ricerche storico- investigative e audiovisive. L’autore ricostruisce tutte le trasformazioni che all’indomani della data che si ricorda ha subito “il film di propaganda fascista più razzista, antisemita e antiamericano, e per queste ragioni, più censurato della storia del cinema italiano”. Diretto nel 1943 da Carmine Gallone, interpretato – tra gli altri – da Massimo Girotti e Amedeo Nazzari, e fortemente voluto da Luigi Freddi, allora capo assoluto per il regime di Mussolini dell’intero settore cinema, Harlem è diventato suo malgrado un prodotto della trasformazione repentina che l’Italia si stava apprestando a vivere ed è, nella versione originale ricostruita da Martera, la prova di un modo di pensare che, ancora oggi, tendiamo a negare e che è molto frutto della mentalità nazionalista, imperialista e xenofoba che ha caratterizzato il Ventennio fascista. Moltissimi degli attori neri che si vedono nel film interpretare gli abitanti del ghetto newyorkese, furono presi tra i prigionieri importati forzatamente in Italia per essere esposti alla Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare che si tenne a Napoli nel 1940. Costrette nel nostro Paese a causa dello scoppio della guerra, queste persone furono anche obbligate a fare da comparse in produzioni simili, finendo poi, dopo varie vicende, nelle Marche dove si unirono alla celebre Banda Mario, uno dei primi gruppi della Resistenza marchigiana e la cui storia è stata ricostruita da Matteo Petracci nel libro “Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla resistenza italiana” che ebbe più di un contatto con quel Gruppo Bande Nicolò guidato dal padre di Annita, Augusto Pantanetti, che liberò Macerata. A ricordare Annita Pantanetti sarà Pierluigi Ciocca, celebre economista e tra i più grandi amici della Presidente. Per accedere alla sala sarà obbligo esibire e verificare il green pass.

