Civitanovese, debutto con un pari in Coppa

PROMOZIONE - Al Polisportivo finisce 1-1 contro la Futura 96: Pelliccetti replica al gran gol di Russo

4 Settembre 2021 - Ore 20:22 - caricamento letture

Finisce 1-1 la prima partita ufficiale valida per la Coppa Marche tra Civitanovese e Futura 96. Primo tempo equilibrato al Polisportivo con avvio migliore degli ospiti che collezionano una buona occasione con l’ex Cingolani. Poi cresce la squadra di Buratti e crea opportunità con Balloni e nel finale colpisce la traversa con un gran sinistro di Gesue’. Avvio sprint nella ripresa per i rossoblù, cross di Perfetti e gran gol di Russo con controllo e bella conclusione sul primo palo. La Civitanovese controlla la gara e sfiora il bis con Balloni e Chornopyshchuk. L’unica distrazione costa cara al 32′ con Pelliccetti che salta da solo su azione da corner e pareggia. La Civitanovese ci prova generosamente ma complice anche l’ingenua espulsione per doppio giallo di Chornopyshchuk, fatica a trovare la via del gol. Un vero assaggio di campionato che deve far capire cosa aspetta la squadra rossoblù. Sabato si inizia con la difficile trasferta di Centobuchi contro l’Atletico.

