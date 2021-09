«I 20 profughi afghani

non arriveranno nelle Marche

Il ministero li ha sistemati altrove»

EMERGENZA - L'arrivo era previsto per oggi, lo spiega l'assessore regionale Aguzzi, che aggiunge: «I 20 già ospitati, in giornata, verranno invece vaccinati e trasferiti presso le strutture individuate dalle prefetture di Ancona e di Pesaro e Urbino»

2 Settembre 2021 - Ore 17:37 - caricamento letture

«Non sono previsti nuovi arrivi di profughi afghani nelle Marche, da ospitare al Covid Hotel di Gabicce Mare. Gli annunciati nuovi 20, per oggi, da parte del ministero della Difesa, hanno trovato sistemazione in altre strutture nazionali. I 20 già ospitati, in giornata, verranno invece vaccinati e trasferiti presso le strutture individuate dalle prefetture di Ancona e di Pesaro e Urbino. Il trasferimento sarà effettuato dal volontariato e dal servizio Protezione Civile regionale». Lo comunica l’assessore Stefano Aguzzi che, a nome della Regione Marche, ringrazia la protezione civile «e tutti coloro che hanno collaborato in questa fase di emergenza. La fase dell’ospitalità, presso il Covid Hotel, è terminata. Come istituzione, abbiamo svolto il nostro compito, collaborando con gli organismi dello Stato preposti a gestire la drammatica fase successiva alla caduta di Kabul a opera dei talebani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA