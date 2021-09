Festival “Arturo Ghergo”:

riconoscimento alla carriera

per Maria Vittoria Backhaus

MONTEFANO - La pasionaria del reportage verrà premiata il 25 settembre, quando terrà una lectio magistralis nel secondo dei tre appuntamenti del programma

La pasionaria del reportage Maria Vittoria Backhaus riceverà il riconoscimento alla carriera al Festival di fotografia “Arturo Ghergo”, a Montefano. «Raggiunta telefonicamente nella sua casa nel Monferrato ha accolto la notizia del riconoscimento alla carriera conferitole dalla giuria del Festival “Arturo Ghergo” con grande piacere ed ha fatto, com’è nel suo stile, un conciso racconto di sé e dei suoi tantissimi anni di lavoro – si legge nella nota -. Nei primi anni Sessanta, appena ventenne, uscita dall’Accademia di Brera, dove ha studiato Scenografia, Maria Vittoria Backhaus inizia il suo percorso nel mondo del reportage fotografico per seguire il suo interesse per il mondo sociale, politico e culturale. È grazie all’incontro con Guido Vergani, grande giornalista e scrittore italiano, che il suo percorso prende la via delle fabbriche, degli incontri con gli operai, di un universo i cui risvolti e i cui movimenti riesce a seguire con fatica solo perché donna. Una ragazza cui malvolentieri veniva concesso dalle redazioni di addentrarsi, soprattutto da sola, fra i meandri di un mondo tutto al maschile. Ma l’amore per la sua professione la spinge avanti – prosegue -. Flavio Lucchini, storico creatore di Vogue Italia, Uomo Vogue e Casa Vogue, la vuole con sé alla Condè Nast: i primi passi in studio sono complicati – «non ci credevo molto, volevo fare la reporter, interessarmi dei movimenti e sommovimenti del sociale, avevo un’altra connotazione», rivela Maria Vittoria Backhaus – ma lei riesce a raccontare la moda, la cucina e il design attraverso una rappresentazione scarna, pulita, nella quale gli elementi si incontrano, si intrecciano, si respingono. L’importante resta il racconto, non il glamour pur tanto ricercato dai magazine: restano famosi i suoi casting, le sue scelte anticonformiste che innescavano memorabili confronti con gli editor delle testate».

Il Festival è realizzato con il sostegno della regione Marche e il calendario è ricco di incontri, workshop e lectio magistralis di grandi maestri, di cui si anticipano brevemente gli appuntamenti principali.

24 settembre: inaugurazione della mostra “La Città delle Donne” di Delia Biele, allestita nel centro storico di Montefano. Delia Biele, allieva del compianto maestro Giovanni Gastel, ha raccolto e catturato con il suo obiettivo l’essenza delle donne di Montefano, nel loro vissuto quotidiano, in piccoli gruppi e da sole, ottenendo un ritratto moderno ed intenso dell’eterno femminino.

25 settembre: premio Arturo Ghergo “Riconoscimento alla Carriera 2021” e “Giovane Talento 2021” al teatro storico La Rondinella. Lectio magistralis della premiata alla carriera Maria Vittoria Backhaus; inaugurazione delle mostre dei premiati al Museo Ghergo e presentazione delle attività culturali dell’autunno/inverno 2021-2022.

26 settembre: all day – workshop “One Shot “ a cura di Toni Thorimbert.

