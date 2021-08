Ex dipendente comunale

CIVITANOVA - Paolo Boccaccini aveva lavorato a Palazzo Sforza e poi all'Atac. Ha lottato per un mese contro un tumore che non gli ha dato scampo. Il funerale domani alle 16.30 nella chiesa di San Gabriele

Addio a Paolo Boccaccini, è morto a 66 anni l’ex dipendente comunale di Civitanova. Si è spento ieri all’ospedale cittadino, abitava in via Friuli, pensionato, molto conosciuto nel quartiere e in città dove aveva svolto per anni attività come impiegato comunale, prima a Palazzo Sforza e poi nella partecipata Atac. Ex marito della presidente della Pro loco Maria Rosa Berdini lascia i tre figli Elisa, Serena e Fulvio e la moglie Svetlana. Boccaccini aveva scoperto appena un mese fa di essere malato, un tumore che lo ha portato via in appena 30 giorni senza lasciargli speranza. Era originario di Pioraco e proprio nel paese di origine ha espresso il desiderio di tornare, lì la salma verrà tumulata dopo le esequie che si svolgeranno domani alle 16.30 nella chiesa di San Gabriele.

