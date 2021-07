Credito d’imposta nel cratere,

arriva la proroga

SOSTEGNI BIS - La misura era attesa per un sostegno alle imprese terremotate. La Cna farà una diretta questa sera alle 19 per illustrare le novità

Nel “Sostegni bis” anche la proroga del credito di imposta per le imprese del sisma: dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. La Cna Macerata illustrerà la misura in anteprima assoluta in un incontro pubblico al quale parteciperà l’onorevole Stefania Pezzopane, la deputata del Partito Democratico che ha presentato l’emendamento, e l’onorevole maceratese Mario Morgoni. Per spiegare tempi e modi di presentazione delle domande interverranno gli esperti di Cna. Appuntamento per questa sera, alle 19 sulla piattaforma Zoom e diretta tv dalle 19,15 su Canale 14 Marche. Per partecipare allo streaming è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo: comunicazione@mc.cna.it.

«Come Cna – spiegano dall’organizzazione – avevamo più volte chiesto al Governo la proroga dell’agevolazione statale per le imprese del cratere sismico che volessero investire sul territorio. Inspiegabilmente, infatti, il credito di imposta era stato prorogato per le altre zone economiche speciali (Zes) d’Italia e per il Mezzogiorno, ma non per le imprese del Centro Italia colpite dal sisma. Più volte i parlamentari marchigiani hanno presentato emendamenti ai vari decreti Ristori, Milleproroghe e Sostegni, per tentare di metter fine a questa ingiustizia ma ogni volta le proposte si sono arenate tra i vari passaggi istituzionali. Ieri finalmente l’annuncio tanto atteso da molti imprenditori: la proroga del credito di imposta per le imprese del sisma è stata inserita nel pacchetto “Sostegni bis” per il quale è stato chiesto il voto di fiducia e quindi testo blindando». Ieri l’approvazione definitiva che, in realtà, consiste in un unico e semplice articolo, il n.9 comma 1 bis, in cui si sostituisce la data del 31 dicembre 2020 con quella del 31 dicembre 2021 nel Decreto legge 9 febbraio 2017 che prevedeva, appunto, il credito di imposta per le imprese del Cratere sismico del Centro Italia.

