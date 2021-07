“Macerata Racconta”,

dieci anni di successo:

«Festival di respiro nazionale»

IL BILANCIO di una edizione che anche quest’anno, nonostante la pandemia e le restrizioni dovute alle normative anti Covid, ha fatto registrare numeri positivi: l’affluenza, considerata anche la cancellazione di un evento, è stata di oltre 2.000 persone, 23 gli eventi, 46 in totale gli ospiti e i relatori mentre 220 sono state le copie di libri vendute

Quella che si è appena conclusa è stata la decima edizione del festival letterario Macerata Racconta, un traguardo importante raggiunto dall’associazione culturale ConTesto che ha ideato e organizzato la manifestazione in collaborazione con il Comune di Macerata, con il sostegno della Regione Marche e con il patrocinio dell’Università di Macerata, della Camera di Commercio delle Marche e della Provincia di Macerata.

Una manifestazione che anche quest’anno, nonostante la pandemia e le restrizioni dovute alle normative anti Covid, ha fatto registrare numeri positivi: l’affluenza, considerata anche la cancellazione di un evento, è stata di oltre 2.000 persone, 23 gli eventi, 46 in totale gli ospiti e i relatori mentre 220 sono state le copie di libri vendute. «Macerata Racconta – interviene l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi – si conferma una manifestazione capace di stimolare la curiosità, la riflessione, l’approfondimento e l’interesse da parte di un pubblico variegato di lettori, ma anche come strumento di promozione della città grazie ai numerosi spettatori che giungono anche da fuori città e da fuori regione e che, girando per le vie del centro e non solo, approfittano per godere delle nostre bellezze. Inoltre, la collaborazione con il Premio Strega che ha inserito il festival nel tour ufficiale della cinquina finalista e le tante collaborazioni con altri importanti festival, rappresentano plasticamente la quantità e soprattutto la qualità dell’offerta culturale e di intrattenimento della nostra città».

«Sono stati dieci splendidi anni – afferma il direttore artistico Giorgio Pietrani – popolati di storie scritte, narrate, cantate, suonate e illustrate. Potendoli sfogliare così come si girano le pagine di uno splendido libro, troveremmo i racconti di oltre 400 autori di respiro nazionale e internazionale, di cui moltissimi arrivati per la prima volta a Macerata e con loro ci sarebbero anche gli editori del nostro territorio che abbiamo sostenuto con più di 130 presentazioni editoriali e la Fiera Marche Libri, unica in regione, poi gli insegnanti, gli educatori e gli studenti di ogni ordine e grado scolastico ai quali abbiamo offerto almeno 90 incontri formativi e ci sarebbero le immagini delle 30 esposizioni e dei 33 spettacoli e performance artistiche che abbiamo ospitato. Infine, a corredo di questo splendido libro ci sarebbe un Cd che conterrebbe circa 1000 ore di registrazioni audio. Tutto questo non può che farci dire che è stata un’avventura entusiasmante». In particolare quest’ultima edizione è stata dedicata a “La Cura” e dal 30 giugno al 4 luglio il tema è stato affrontato da diverse prospettive come il potere terapeutico della scrittura e della lettura, l’inferno della pandemia, i nuovi scenari geopolitici, la cura del territorio e delle nostre radici, le figure femminili irriverenti, le linee d’ombra che abitano l’animo umano, la musica come cura dell’anima, il mondo vegetale da cui prendere esempio e tanto altro.

«Questa è stata un’edizione che ha confermato come Macerata Racconta abbia ormai una connotazione nazionale – dice Lina Caraceni presidente dell’associazione conTesto – e anno dopo anno cresce e arricchisce la propria offerta culturale con vere e proprie perle come la collaborazione con il Premio Strega che ci ha inserito nel tour ufficiale della cinquina finalista, o le tante collaborazioni con altri importanti festival come il Macerata Opera Festival, Ratatà, La punta della Lingua, Festival Ka nuovo immaginario migrante e Overtime. Il nostro unico rammarico è stato quello di aver dovuto ridurre il numero dei posti disponibili, così come prescritto dalle normative di sicurezza e anti Covid, ci sarebbe piaciuto poter accontentare tutti coloro che si sono messi in lista di attesa, ma la sicurezza è una priorità assoluta e non derogabile». Infatti tutti gli incontri su prenotazione previsti nello spazio Bper Forum, realizzato grazie al sostegno di Bper Banca, sono risultati sold out entro pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni e nonostante alcuni disagi causati dall’instabilità meteorologica che ha costretto l’organizzazione ad alcune modifiche del programma, hanno mantenuto le promesse.

