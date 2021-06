Estate di mostre a Civitanova:

al via due nuovi progetti

I LOCALI DEL LIDO ospiteranno un’esposizione dedicata ai "Colori dell’anima", curata dall’Ucai dall’8 al 14 luglio. Dal 2 luglio si svolgeranno i percorsi d’arte nella città alta. Ultimi giorni per "Un secolo d'azzurro"

Prosegue con due mostre d’arte il calendario degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale di Civitanova per l’estate 2021. Ultimi giorni per visitare la mostra “Un secolo d’azzurro”, che racchiude la storia della nostra Nazionale di calcio allestita presso la palazzina del Lido Cluana (fino al 4 luglio). I locali del Lido ospiteranno poi un’altra esposizione dedicata ai “Colori dell’anima”, curata dall’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) dall’8 al 14 luglio. Dal 2 luglio, a Civitanova Alta, si svolgerà la mostra percorsi d’arte nella Città Alta, patrocinata da Regione Marche e dal Comune. L’allestimento, a cura dell’associazione culturale “Le Quattro Porte” (dalle 18 alle 23), si sviluppa in diversi itinerari, con istallazioni di pittura, scultura, fotografia. Questi i luoghi della mostra: Chiostro San Francesco, ex Pescheria, Piazza del mercato, Sala Pio X, Piazzale Ex Liceo, Auditorium e Chiostro Sant’Agostino.

