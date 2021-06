Il mercato di via Morbiducci:

eventi e degustazioni a km zero

COLDIRETTI - Filiera corta e tradizioni con 18 aziende ad animare i 300 metri quadrati di locale a Macerata. Sui banchi, tutti i mercoledì dalle 8 alle 13,30 e tutti i sabato dalle 8 alle 14, il meglio dell’agroalimentare locale e la possibilità, per le famiglie, di farsi consegnare direttamente a casa i prodotti

L’agricoltura al centro: centro inteso come vite e città sempre più orientate verso un’economia green. È questo lo scopo del Mercato coperto Campagna Amica di via Morbiducci a Macerata, dove è possibile trovare tutte le eccellenze agroalimentari e i prodotti biologici dei contadini Maceratesi.

«Non vediamo l’ora di utilizzare anche l’ampio parcheggio-terrazza con vista magica sui Monti Sibillini per la realizzazione di eventi – spiega il direttore di Coldiretti Macerata, Giordano Nasini – dedicati a degustazioni di vini e prodotti del nostro territorio in questo tempio del km zero che, nei mesi, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i maceratesi». Se ne è accorto anche il sindaco Sandro Parcaroli che da cliente affezionato, nei giorni scorsi, è stato in via Morbiducci con il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, in occasione dell’assemblea degli agricoltori della provincia di Macerata alla quale hanno partecipato anche tutti i dirigenti della grande famiglia Coldiretti. Una famiglia che ha eletto a punto di incontro tra agricoltori e cittadini proprio il mercato coperto. Filiera corta e tradizioni con 18 aziende ad animare i 300 metri quadrati di locale. Sui banchi, tutti i mercoledì dalle 8 alle 13,30 e tutti i sabato dalle 8 alle 14, il meglio dell’agroalimentare locale e la possibilità, per le famiglie, di farsi consegnare direttamente a casa buste e cassette di carne, frutta e verdura, pesce dell’Adriatico, olio extravergine d’oliva, salumi della tradizione, formaggi freschi e stagionati, pasta, pane contadino, miele, vino, birra agricola, porchetta, zafferano e cosmesi a base di lavanda. Il mercato coperto di Campagna Amica a Macerata sarà aperto tutti i mercoledì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 14.

