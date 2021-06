Punto informazioni al Varco,

ci sarà la Proloco Civitanova

Siglata una convenzione per la gestione dello spazio. Servirà a diffondere materiale turistico e promozionale

La casetta nel piazzale largo Paul Harris consegnata alla Proloco di Civitanova. Siglata questa mattinata la convenzione tra il Comune di Civitanova e l’associazione per la gestione del punto informativo turistico che si trova sul lungomare sud, proprio davanti all’ingresso est del Varco, l’ex Arena Barcaccia.

La convenzione, che durerà fino al 31 maggio 2022, è rinnovabile con atto di giunta. Questa mattina a Palazzo Sforza la firma dell’accordo. Lo scopo dell’iniziativa è rinforzare la promozione turistica là dove c’è maggior afflusso di persone e di gente e diffondere il materiale promozionale ed informativo. Per la consegna delle chiavi questa mattina erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, Maria Rosa Berdini Presidente della Proloco, Simone Iualè Presidente albergatori Civitanova, oltre a commercianti e rappresentanti di stabilimenti balneari e di agenzie di viaggio. «Sono soddisfatto per la presenza di tutte le categorie interessate allo sviluppo ed alla promozione del turismo a Civitanova Marche – ha dichiarato il Sindaco Ciarapica – E’ stato proficuo il confronto tra tutti gli attori cominciato lo scorso inverno per una fattiva collaborazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi. Oggi abbiamo compiuto tutti insieme un passo importante e, come vedete, l’unione fa la forza». Soddisfazione anche per Maria Rosa Berdini che guida la Proloco, costituitasi da circa un anno: «Esprimo la mia soddisfazione per l’accordo odierno – ha affermato l’ex dipendente dell’ufficio turismo del Comune – Siamo riusciti a riunire tutte le categorie con spirito collaborativo, elemento essenziale per poi poter dialogare con l’amministrazione comunale».

