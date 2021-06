Padel beach a Civitanova,

al Veneziano il nuovo campo

SPORT - E' la prima struttura del genere in spiaggia in provincia di Macerata e una delle poche nelle Marche, da stamattina boom di prenotazioni sul lungomare nord

5 Giugno 2021 - Ore 17:17 - caricamento letture

di Laura Boccanera

E’ la moda del momento, tutti ne parlano, tutti lo provano per tenersi in forma, per divertimento, per gioco. I primi sono arrivati questa mattina alle 8.30 per inaugurarlo con una partita mattutina.

E’ il campo da padel in spiaggia, una novità per Civitanova e anche per le Marche dove ancora impianti come questo nelle concessioni demaniali sono pochissimi e si contano sulle dita di una mano. Ha ufficialmente aperto oggi Padel beach, il campo da padel (o paddle all’inglese) realizzato dallo chalet Il Veneziano e dato in gestione a Padel beach Civitanova. A costruirlo una società, la Paddle corporation, ditta di Jesi che utilizza tutti fornitori made in Marche. Una soddisfazione per gli ideatori, Marusia Ciavattini e Mauro Pennesi: «Quando Mauro Pennesi mi ha contattato non sapevo neanche cosa fosse il Padel. Però da come me ne ha parlato ho iniziato a immaginare una situazione balneare, di mare e sport e l’idea mi è piaciuta molto. Grazie inoltre alla consulenza dell’architetto Luciano Mei abbiamo realizzato una struttura che è davvero bella, che non impatta in maniera negativa sull’ambiente circostante grazie ad un accurato utilizzo dei colori, ad esempio il campo verde che per impianti da padel è una anomalia. Con il telaio in grigio e la trasparenza del vetro quasi non ci si accorge della sua presenza – ha sottolineato Marusia Ciavattini del Veneziano – siamo contenti perché rappresenta un ulteriore tassello di un’offerta turistica di livello. Insieme tutti quanti componiamo un piccolo puzzle e credo che anche papà che teneva sempre molto all’innovazione e ad apportare quel quid in più sarebbe contento». Già questa mattina le prime prenotazioni sulla piattaforma gestita da Padel beach Civitanova: «Abbiamo creato un sito – spiega Mauro Pennesi – attraverso il quale ci si può autenticare e prenotare. Il campo è aperto tutti i giorni dalle 7.30 del mattino fino alle 22 per ora, ma al termine del coprifuoco arriveremo fino alle 23.30». A sorpresa, contagiato dalla padel mania anche l’ex consigliere regionale Francesco Micucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA