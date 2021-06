Marche d’autore,

al via il tour di presentazione

MACERATA - Il volume curato da Jonathan Arpetti e David Miliozzi ha come tema il Nutrimento e raccoglie cento autori con altrettanti racconti sulle tradizioni enogastronomiche locali

3 Giugno 2021 - Ore 16:07 - caricamento letture

Marche d’autore al via il lancio del terzo volume. Partirà il 5 giugno dal festival Castelbellino Arte per poi spostarsi ad Urbisaglia il 13 giugno e a Porto San Giorgio il 4 luglio il tour di presentazione del nuovo volume di Marche d’autore, progetto letterario curato dai maceratesi Jonathan Arpetti e David Miliozzi. «Attraverso l’impegno di cento scrittori – spiegano i curatori – è stata descritta l’enogastronomia regionale attraverso storie dove la realtà e l’immaginazione si muovono sullo sfondo del litorale Adriatico, delle morbide colline, per spingersi fino alle vette dei monti Sibillini. Veri e propri itinerari narrativi dove tradizione, leggenda, arte e cultura sono gli scorci di un unico paesaggio che si muove attraverso le cinque province del territorio».

Dopo il primo volume dedicato ai borghi medievali e il secondo che ha permesso la conoscenza di personaggi degni di nota, questo terzo episodio è incentrato sulla tradizione enogastronomica locale. In particolare in questo volume spazio anche per una piccola rassegna personale dell’artista maceratese Silvio Craia, con una serie di opere legate alla tematica del nutrimento. «I testi mostrano la semplicità della tradizione marchigiana legata alla ricchezza dei piatti e dei calici del nostro territorio – spiega l’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini – doni a volte estratti con fatica, altre volte generosamente offerti dalla natura alla base di un intero legame dei marchigiani con la propria terra, che ha configurato il paesaggio e l’animo dei suoi abitanti. Il tutto permeato dal sentimento del ricordo, del tramandare, infatti è impossibile leggendo queste pagine non tornare con il proprio pensiero alle proprie nonne, alla propria famiglia, ai giorni collettivi di festa e di una quotidianità gioiosa e serena».

Per informazioni consultare la pagina facebook Marche d’Autore.

(Ma.Rib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA