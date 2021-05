Premio Leopardi,

Maria Elena Damiani in lizza

alle fasi nazionali

CONCORSO - La 18enne frequenta il liceo classico e il suo elaborato ha vinto la fase regionale

di Luca Patrassi

E’ una studentessa iscritta all’ultimo anno del liceo classico Leopardi di Macerata, Maria Elena Damiani, la vincitrice della fase regionale per le Marche della quarta edizione del premio Leopardi, bandito a cura del Centro nazionale di studi leopardiani guidato dal presidente Favio Corvatta. Un risultato di prestigio per la giovane maceratese ed un riconoscimento anche per la storica scuola del capoluogo: occorre anche sottolineare come il concorso Leopardi sia cresciuto in questi anni, sia nel numero dei partecipanti che nella originalità e nello spessore degli elaborati prodotti dai candidati. Maria Elena Damiani ha visto il suo elaborato approdare alla fase nazionale del concorso che troverà il momento di sintesi (con la premiazione dei vincitori) alla fine di giugno in occasione delle annuali celebrazioni leopardiane.

Con Damiani sono approdati alla fase finale del concorso altri sedici giovani in rappresentanza di scuole di altrettante regioni italiane, a conferma dell’interesse che c’è per l’opera di Leopardi ed anche della credibilità di cui gode l’Ente organizzatore del concorso, appunto il Centro nazionale di studi leopardiani. Ed ecco l’elenco degli ammessi alla fase nazionale: Giansante Marta, polo liceale Illuminati di Atri (Abruzzo), Staffieri Francesco, Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera (Basilicata), Zavettieri Francesca, liceo “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Celano Sabrina, Iiss “Francesco De Sanctis”di Sant’Angelo dei LombardiI (Campania) , Balducci Anna, Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza (Emilia Romagna) , Rodaro Lucrezia, licei paritari “G. Bertoni” di Udine (Friuli) , Molè Gabriele, Liceo Classico “Francesco Vivona” di Roma (Lazio), Maggioli Letizia, Liceo Statale “G. P. Vieusseux” di Imperia (Liguria), Artese Alessandra, Liceo Scientifico “L. Cremona” di Milano (Lombardia), Damiani Maria Elena, Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata (Marche), Apollonio Manuel, Isis “Majorana-Fascitelli” di Isernia (Molise) , Casaretto Alejandro, Liceo Classico e Linguistico “Vincenzo Gioberti” di Torino (Piemonte), Bari Ivan, Liceo “San Benedetto” di Conversano (Puglia), Pagani Federica, Liceo Classico “G. M. Dettori” di Cagliari (Sardegna), Abate Lucia Chiara,cIstituto Superiore “Mario Rapisardi” di Paternò (Sicilia), Borio Caterina, Liceo Classico Statale “Galileo” di Firenze (Toscana) e Casazza Tommaso, Liceo Statale “Scipione Maffei” di Verona (Veneto). Il concorso si articola in due parti: una prima nella quale si richiede la parafrasi di alcuni versi di Leopardi e la risposta a quesiti di ordine lessicale, metrico e stilistico ed una seconda parte della durata di tre ore, nella quale si propone di sviluppare liberamente una traccia di riflessione tematica. Ora appunto per i finalisti la prova nazionale che si svolgerà a fine giugno a Recanati, in “casa” di Leopardi.

