Turismo di prossimità:

la primavera d’oro di Monte Cavallo

TANTE PRESENZE nel comune più piccolo delle Marche. Il sindaco Pietro Cecoli: «Presto avremo una rete di sentieri perfettamente fruibili, in grado di agevolare quel viaggiare lento che da noi è già realtà». L'intervento sarà di circa 90mila euro. Ammonta invece a 366mila invece l'importo per i lavori di riduzione del rischio idraulico

25 Maggio 2021 - Ore 12:06 - caricamento letture

di Monia Orazi

Una primavera d’oro con tante presenze per il turismo a Monte Cavallo, il comune più piccolo delle Marche, favorita dalla riscoperta del turismo di prossimità, sostenuto dalla voglia di natura legata alle restrizioni per la pandemia. «Da quando è tornata la zona gialla, specie nei fine settimana, ci sono sempre escursionisti e turisti. Davvero tante presenze, questo non può che farci piacere: il turismo è il futuro per un comune come il nostro, per il ristorante ed il bar che sono sempre pieni. Piccolo e bello, Monte Cavallo è minuscolo ma molto dinamico. Presto avremo una rete di sentieri perfettamente fruibili, in grado di agevolare quel turismo lento, che dalle nostre parti è già realtà». A parlare è Pietro Cecoli, sindaco di Monte Cavallo, che testimonia come nel piccolo borgo sia iniziata una nuova bella stagione, in cui al solito silenzio si contrappone il vociare di turisti con lo zaino in spalla e spesso con la bici al seguito.

La scrivania di Pietro Cecoli è tornata ad essere piena di carte, progetti da studiare per la ricostruzione e per migliorare la vivibilità della piccola ma “dinamica”, come la definisce lui, Monte Cavallo. Alle sue spalle il disegno del nipotino, decine tra foto e ritagli di ringraziamenti ed incontri avuti dopo il sisma. Il Covid lo ha fermato per un mese, ma ora è tornato saldamente alla guida del Comune. «Ci conforta la continua presenza di turisti e escursionisti che scelgono Monte Cavallo, per passare ore serene e tranquille all’aria aperta. Puntiamo molto sui sentieri che saranno realizzati grazie al Pil, portato avanti dal Gal, che sono in fase di progettazione da parte del tecnico Maria Pia Melonari, nell’ambito del progetto che ci vede collaborare con Visso, Pieve Torina e Serravalle di Chienti. Ci sarà un collegamento con questi comuni ed i sentieri saranno percorribili sia a due ruote che a piedi. Metteremo anche due totem informativi, per segnalare le peculiarità naturalistiche ed enogastronomiche della nostra zona», spiega il sindaco. L’intervento previsto è di 90mila euro circa.

Vicino al centro abitato ci sono anche mezzi meccanici in azione, per l’inizio dei lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Chienti nella zona del fosso della Madonna, che minaccia il cuore del paese. L’intervento è inserito nel complesso dei lavori di riduzione del rischio idraulico del corso d’acqua ed è stato affidato alla ditta Edil Service di Pergola, per un importo complessivo di 366 mila euro, su progetto del genio civile della Provincia di Macerata. I lavori sono iniziati da qualche giorno e dovranno terminare entro il gennaio 2022. «Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza del nostro fidato – sottolinea il sindaco Pietro Cecoli -. Sarà realizzato anche un nuovo ponte, il muretto di protezione del centro abitato e dell’area Sae, che ne consentirà la messa in sicurezza da eventuali eventi ed alluvionali, mentre con fondi pari a 150 mila euro, sono stati finanziati i lavori di messa in sicurezza da rischio idraulico derivante dal fosso Piazza sull’altro versante del paese». Procede la ricostruzione nel più piccolo Comune della Provincia: «Per quanto riguarda le opere pubbliche sono stati presentati tutti i Cir, importi di congruità richiesti, degli edifici di proprietà pubblica, mentre per le case di proprietà comunale gestita dall’Erap a breve sarà approvato il progetto definitivo».

