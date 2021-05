Cani per la ricerca

di persone scomparse,

gara nazionale a Fiuminata

L'INSOLITA COMPETIZIONE, organizzata da Dubios Asd, si svolgerà domani sabato 21 e domenica 22 maggio

Mantrailing a Fiuminata. Sabato 22 e domenica 23 maggio il centro dell’entroterra ospiterà una gara nazionale di “Mantrailing”, disciplina sportiva che consiste nella ricerca di una persona scomparsa con l’impiego di un cane addestrato a seguire la specifica traccia di odore di una singola persona seguendo molecole odorose, avendone prima individuato l’impronta olfattiva.

La manifestazione, che si svolgerà in campo aperto alle 9, è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Dubios di Fiuminata aderente allo Centro sportivo educativo nazionale del Coni.

Rimandata dallo scorso autunno per l’emergenza Covid-19, l’iniziativa verrà accompagnata da uno corso per la qualifica di “Tecnico e Giudice di mantrailing sportivo Csen” di primo livello. Diversi i partecipanti iscritti provenienti da varie parti d’Italia, tra cui Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna e tra essi alcuni rappresentanti della sezione di Rimini dell’associazione nazionale Polizia di Stato. Parteciperà all’appuntamento anche il presidente provinciale del Csen Giuseppe Lambertucci. I giudici di gara saranno Federica Obizzi, responsabile nazionale Csen per la disciplina e Francesco Pedica, i quali saranno assistiti dai giudici tirocinanti Giusy Mazzalupi e Roberto Cumbo.

