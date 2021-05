Operazione “Strade sicure”,

il nuovo comandante

ricevuto dal prefetto

MACERATA - I militari sono presenti in provincia dal 2016 e danno supporto per garantire la sicurezza del territorio, in particolare nelle zone colpite dal sisma

20 Maggio 2021 - Ore 19:45 - caricamento letture

Visita del colonnello Vincenzo Nazzaro alla prefettura di Macerata. L’ufficiale di recente ha assunto l’incarico di comandante dell’operazione dell’Esercito “Strade Sicure” Raggruppamento Umbria – Marche. Il contingente dei militari di “Strade Sicure” è impegnato in quattro capoluoghi della regione, tra cui Macerata, dove opera da novembre 2016 e svolge un’importante supporto all’attività delle forze dell’ordine nei servizi di controllo del territorio. L’attività del personale delle forze armate pianificata nelle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è di importanza strategica, sia per quanto riguarda il contrasto a possibili forme di criminalità in alcune aree particolarmente colpite dagli eventi sismici, sia relativamente ai controlli per il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid. Il prefetto Flavio Ferdani ha voluto anche esprimere al neo comandante gli auguri di buon lavoro per il nuovo importante incarico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA