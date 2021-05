Cna Impresa Donna Macerata:

Daniela Zepponi

è la nuova presidente

ELEZIONE - Freelancer titolare della Digital Rainbow di Appignano, presenta le priorità del suo mandato: «Dobbiamo rappresentare un esempio di come fare rete in modo efficace. Punteremo sulla formazione, digitale ma non solo, e riuscire a cogliere le opportunità concrete che abbiamo a disposizione e farne il motore del cambiamento»

13 Maggio 2021 - Ore 13:52 - caricamento letture

L’assemblea elettiva di Impresa Donna Cna Macerata ha scelto le nuove rappresentanti che porteranno avanti la missione per i prossimi quattro anni. Sarà la matelicese Patrizia Tiranti a guidare la presidenza regionale in rosa, mentre Daniela Zepponi è la nuova presidente di Cna Impresa Donna Macerata. La Zepponi, freelancer titolare della Digital Rainbow di Appignano, presenta le priorità del suo mandato. «Cna Impresa Donna Macerata può e deve rappresentare innanzitutto un esempio di come fare rete in modo efficace. Deve poi puntare sulla formazione, digitale ma non solo, e riuscire a cogliere le opportunità concrete che abbiamo a disposizione e farne il motore del cambiamento. Il gruppo direttivo – prosegue la neo presidente Cna – è eterogeneo e competente e rappresenta tanti differenti mestieri, ognuno fondamentale per la ripresa economica a cui dobbiamo puntare. Saranno quattro anni di lavoro davvero entusiasmanti». L’introduzione dei lavori dell’assemblea elettiva di Impresa Donna Cna Macerata l’ha fatta la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. «Per riprendere lo slancio pre-Covid dobbiamo innanzitutto sanare le disuguaglianze che questa pandemia ha amplificato». È quindi la Bonetti a dettare la linea che il raggruppamento di interesse di Cna dovrà seguire nei suoi vari livelli in questo mandato.

Le rappresentanti erano tutte presenti, dal livello nazionale al regionale, dal provinciale alla presidente del Moica (Movimento delle casalinghe). Ognuna ha aggiunto un tassello di idee e proposte per costruire il lungo percorso che separa la situazione attuale dall’effettiva parità di genere. Maria Fermanelli, presidente nazionale Cna Impresa Donna, ha sottolineato come «un welfare mirato, con maggiori servizi disponibili per conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia, possa essere la vera svolta verso le pari opportunità». Le “donne CNA” hanno posto un forte accento sul futuro, rassicurate dalla ministra competente, ripongono fiducia nelle risorse europee e statali che saranno presto a disposizione per le imprese in rosa. «Dovranno essere utilizzate – ha concluso l’imprenditrice Patrizia Tiranti – per rinnovare e riqualificare le competenze, fare formazione specifica e superare il gap salariale che purtroppo ancora esiste».

