Unimc, vince Officina universitaria

Il voto online raddoppia l’affluenza

MACERATA - Conclusa la due giorni per rinnovare le cariche studentesche. La lista ha primeggiato sulle altre, che comunque avranno dei seggi attribuiti in proporzione alle preferenze. Il rettore Francesco Adornato: «Un segnale positivo per la salute dell’intera comunità accademica»

22 Aprile 2021 - Ore 18:38 - caricamento letture

Officina universitaria è la lista più votata, a seguire con notevole distacco Obiettivo studenti, Sum (Studenti universitari nelle Marche), Azione universitaria e Primavera universitaria. Questi i risultati dopo la due giorni di votazioni nell’Università di Macerata, con protagoniste le liste degli studenti, chiamati rinnovare le rappresentanze studentesche per il biennio 2021/2023. Il rinnovo riguarda il senato accademico per tre posti, il consiglio di amministrazione per due posti, il consiglio degli studenti per quindici posti, il comitato per lo sport universitario per due posti oltre ai consigli di dipartimento e dei corsi di studio. Le votazioni si sono svolte online a causa della pandemia, con il risultato che la partecipazione è stata favorita è l’affluenza è raddoppiata. Il rettore Francesco Adornato sottolinea che «L’Università di Macerata, oltre ad essere uno spazio di alta formazione scientifica e culturale, è una palestra di educazione alla cittadinanza. Le elezioni di questi giorni e, in particolare, l’alto livello di partecipazione al voto sono la conferma di come questo messaggio abbia fatto breccia tra gli studenti. Un segnale positivo per la salute dell’intera comunità accademica».

Tutte le operazioni, dal voto agli scrutini, si sono svolte online tramite il sistema U-vote del consorzio interuniversitario Cineca, che gli uffici dell’Ateneo hanno implementato con la banca dati degli iscritti, assicurando la regolare autenticazione dei votanti. L’affluenza è stata mediamente di oltre il 21%, il doppio, quindi, rispetto al 10,45% di due anni fa, con punte del 30% per i corsi di scienze della comunicazione e del 33% per i corsi di lettere. Hanno espresso almeno un voto 2.310 aventi diritto su circa 10 mila iscritti, un dato più rilevante rispetto al trend storico. L’utilizzo del voto online, introdotto sulla scia dell’emergenza epidemiologica, si è rivelato un elemento importante di semplificazione e partecipazione.

Lo spoglio automatizzato dei voti è stato trasmesso in diretta online per garantire la massima trasparenza con una puntata speciale della trasmissione web radiofonica “Zoom. Dentro la notizia” condotta da Donato Mulargia, speaker di Radio UniMc. A confrontarsi a caldo sui risultati sono stati Lorenzo Di Nello per Officina Universitaria, Tommaso Ridolfi per Obiettivo studenti, Tommaso Lorenzini per Sum, Ettore Pelati per Azione Universitaria, Adele Grassetti per Primavera Universitaria. Per conoscere l’esatta attribuzione dei seggi bisognerà attendere il decreto formale, che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

