Energym scommette sul padel:

due campi indoor e uno outdoor

«Assoluta novità è l’1 vs 1 didattico»

CIVITANOVA - Il club sportivo, sempre all'avanguardia nell'offrire servizi completi per il fitness, diventa punto di riferimento per la disciplina

Energym Civitanova Sport Padel Club. La scelta di investire in progetti ambiziosi non è nuova ai titolari del centro, che ogni anno ampliano la gamma di corsi e servizi offerti per essere sempre più vicini alle esigenze degli sportivi e di chi vuole approcciarsi al mondo del fitness.

Nonostante la pandemia con i suoi devastanti effetti e le numerose chiusure conseguenti, Energym Civitanova Sport non si è fermata ma anzi, ha continuato ad evolvere, al passo con i tempi e contemporaneamente contro gli stessi.

Il primo campo da padel indoor è stato inaugurato nel 2017 ed è stato il primo nel maceratese e tra i primi in regione.

Attualmente l’Energym Civitanova Sport Padel Club conta ben 3 campi indoor (tra cui, assoluta novità, il campo 1 vs 1 – didattico) panoramici, con manto testurizzato e realizzati in una struttura appositamente costruita alta 12 metri, serviti da ben cinque spogliatoi, un campo outdoor, un campo da calciotto con erba sintetica e una palestra dotata di attrezzatura all’avanguardia Technogym con adiacente sala corsi, servite da due spogliatoi ed un’ampia corte privata esterna.

Energym Civitanova Sport offre la completezza dei corsi con istruttori fit di padel che seguono l’atleta (sia adulto che bambino) dal livello principiante ai livelli più avanzati e aderendo a competizioni nazionali dei circuiti fit e fitpra. Prossimo importante appuntamento sarà dal 30 aprile al 2 maggio con il torneo fitpra padel per la qualificazione al master regionale e nazionale. Inoltre non sai con chi giocare? Energym Civitanova organizza partite con giocatori di pari livello.

Il carattere di Energym Civitanova Sport si esprime nell’accoglienza, con la vasta area bar-reception aperta 15 ore al giorno, tutti i giorni; nella professionalità, con il personale formato e preparato, sempre disponibile a soddisfare l’esigenza del cliente personalizzando il servizio in ogni dettaglio; nel comfort e nella sicurezza con la pulizia costante degli ambienti, sanificati, climatizzati e dotati di riciclo dell’aria.

Energym Civitanova Sport è attenzione alla persona, ed è altamente competitiva per mantenere sempre prezzi di mercato nonostante l’alto livello dei servizi. La struttura è all’avanguardia, realizzata in classe A con materiali di pregio ed impianti di ultima generazione ed è disponibile un ampio parcheggio riservato alla clientela.

Nella visione di Energym Civitanova Sport rientrano tutte le collaborazioni volte ad arricchire la qualità dei corsi, come quella con Sara D’Ambrogio, giocatrice di padel di serie A e della nazionale, campionessa italiana nel 2017, coach della nazionale italiana juniores, ma anche ad aumentare le tipologie di servizi, come con Marco Marziali del circolo Asd Ok Sport di Porto Sant’Elpidio.

Il socio dell’Energym Civitanova Sport Padel Club svolge l’attività sportiva in un ambiente nuovo, accogliente, pulito, professionale e completo nei servizi, acquisendo benessere psico-fisico, vitalità entusiasmo ed energia.

Nell’ampia zona fitness tutti i soci del club, seguiti da trainer laureati in scienze motorie ed abilitati al lavoro di preparazione atletica per lo sport e condizionamento muscolare e benessere psico-fisico per il fitness (formazione Elav), possono usufruire di un servizio altamente professionale ed esclusivo.

Tale servizio è reso unico e completo dalla presenza della dott.ssa Flavia Conocchioli, biologa nutrizionista che segue l’atleta sotto l’aspetto alimentare e Gloria Giammichele, diplomata in massaggio sportivo e tecniche affini, operatrice in massaggi professionali Diabasi.

Gli istruttori sono abilitati al lavoro di recupero funzionale post infortunio o per problematiche disfunzionali a carico dell’apparato locomotore.

Infine, per completezza del servizio, Energym Civitanova Sport si avvale della collaborazione di partner esterni come il poliambulatorio Paidos di Montecosaro per visite mediche agonistiche e non agonistiche; il centro medico Niche di Porto Potenza per la consulenza fisioterapica e strumentale (tecar, laser, e visite specialistiche in genere) e lo studio chiropratico del dottor Giacobbi di Civitanova per l’aspetto posturale.

Per informazioni contattare il responsabile dell’area tecnica Matteo Cannone e la responsabile Padel Club Federica Cerolini al numero 0733775777

