Softball, due maceratesi nella Nazionale

in vista di Tokio 2021

CONVOCATE Ilaria Cacciamani e Elisa Grifagno, voleranno negli Stati Uniti per un torneo di preparazione alle Olimpiadi

11 Aprile 2021 - Ore 09:36 - caricamento letture

Due maceratesi convocate nella nazionale azzurra di softball in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Volano oltreoceano Ilaria Cacciamani e Elisa Grifagno convocate con la Nazionale Italiana di softball, che proseguirà la propria preparazione dopo i raduni a Pescara e nel Friuli Venezia-Giulia, negli Stati Uniti, più precisamente al Jackie Robinson Complex di Vero Beach e Fort Myers, Florida dal 13 al 29 aprile. Le due atlete sono attualmente in forza, rispettivamente: la Cacciamani nel ruolo di lanciatrice al Forlì e la Grifagno, il Macerata softball ha perfezionato in questi giorni il prestito, nel ruolo di seconda base alle Blue Girls Bologna. Dopo la storica giocatrice del Macerata softball, Marta Gambella, che per ben due volte ha partecipato alle olimpiadi di Sydney 2000 e Atene 2004, dal vivaio maceratese emergono altre due atlete che avranno l’occasione e l’onore di vestire la maglia azzurra nella competizione sportiva più ambita da ogni atleta. La trasferta americana sarà la prima uscita ufficiale da Ct per Federico Pizzolini che ha assunto l’incarico dopo la dipartita di Enrico Obletter. Il manager potrà guidare sul campo la preparazione della squadra in vista del Campionato Europeo di casa a fine giugno ed i Giochi Olimpici in luglio. Il programma della trasferta in Florida prevederà un totale di otto incontri amichevoli contro Stati Uniti e Canada per permettere alle azzurre di confrontarsi contro avversarie che si troveranno poi di fronte a Tokyo.

