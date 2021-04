Provincia di Macerata,

Romagnoli nuovo delegato Coni

NOMINA - Il presidente dell’Atletica Avis avrà ha ricevuto l'incarico per il quadriennio 2021-2024 dal numero uno Comitato regionale Fabio Luna

2 Aprile 2021 - Ore 09:01 - caricamento letture

Novità per l’atletica marchigiana: il nuovo delegato del Coni nella provincia di Macerata è Fabio Romagnoli, presidente dell’Atletica Avis. A nominarlo per il quadriennio 2021-2024 è stato il presidente del Comitato regionale Coni Marche Fabio Luna. Mezzofondista da atleta e poi dirigente, dal 2017 Romagnoli è alla guida della società maceratese e nell’ultima assemblea elettiva regionale Fidal dello scorso gennaio si era candidato alla presidenza. «L’atletica conferma ancora una volta di avere al suo interno dirigenti validi e all’altezza di svolgere funzioni apicali nel mondo dello sport – le parole di Simone Rocchetti, presidente del Comitato regionale Fidal Marche -. Esprimo quindi la mia soddisfazione per questa importante nomina, con rinnovata stima nei confronti di una persona meritevole e che si è sempre dimostrata propositiva. A Fabio Romagnoli vanno i complimenti, oltre che miei personali, del consiglio regionale Fidal Marche e di tutta l’atletica marchigiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA