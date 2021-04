Simon è una furia, la Lube c’è:

a Trento finisce 3-0 (Foto)

Semifinale scudetto in parità

PLAYOFF - Prestazione maiuscola dei campioni d'Italia in carica che, trascinati dal centrale in serata monstre, espugnano la Blm Group Arena e si riscattano dopo il ko al tie break in gara 1

1 Aprile 2021 - Ore 21:36 - caricamento letture

Lube da urlo, la semifinale playoff torna in parità. I biancorossi, trascinati da un Simon incontenibile, vincono gara 2 della serie con un rotondo 3 a 0 (23-25, 23-25, 17-25), frutto di una prestazione maiuscola.

Gli uomini di Blengini, quindi, passano con merito alla Blm Group Arena e riscattano il ko al tie break nella maratona di gara 1 all’Eurosuole Forum. C’è stata partita nel primo parziale, una lotta punto a punto in cui l’hanno spuntata Juantorena e compagni, poi il servizio della Lube ha fatto la differenza nei restanti set: su tutti protagonista il centrale, che chiude con 16 punti di cui 8 ace, 100% di efficacia su 7 attacchi e 1 muro vincente, chiaramente l’Mvp del match. Domenica, giorno di Pasqua, a Civitanova alle 17 il prossimo atto di un confronto che continua a dimostrarsi spettacolare. Confermati su entrambi i fronti i sestetti titolari di Gara 1, con Trento che conferma quindi Michieletto in posto 4 in diagonale con Lucarelli. L’avvio di partita è equilibratissimo, con i padroni di casa che tentano a più riprese la fuga appoggiandosi sulla forza del servizio (5 punti diretti), ed i marchigiani che puntualmente ricuciono con il muro (addirittura 6 vincenti). Sul 23-23, la battuta parla invece a favore dei campioni del mondo: sono infatti ben due ace di fila siglati da un grande Yoandy Leal (6 punti, 75% in attacco, 2 muri e 2 ace) a chiudere il parziale d’apertura in favore della Lube, che attacca col 56% di efficacia contro il 41% degli avversari.

Lorenzetti propone nel sestetto Kooy per Micheletto nel secondo parziale, dominato inizialmente dalla Lube con un vero e proprio show in battuta di Robertlandy Simon. Il gigante cubano va sulla linea dei 9 metri quando il tabellone segna il 13-12 in favore dei cucinieri, che trovano subito il break con un contrattacco vincente di Leal (14-12), e poi allungano addirittura fino al 18-12, grazie a ben quattro ace di fila. Trento, che nel frattempo rimette in campo Michieletto, trova una incredibile reazione sul turno al servizio di Nimir (7 punti, con 3 ace e il 67% in attacco), che la fa schizzare sul 20-22, e poi arriva anche al -1 grazie a un muro vincente del neo entrato Sosa Sierra (22-23). Nel finale, a rimettere le cose a posto per i biancorossi ci pensa comunque nuovamente Simon (chiude con 8 punti, 100% in attacco), che trasforma il secondo set point scrivendo il 25-23 finale con un primo tempo imprendibile. Il terzo set inizia sulla scia di quello precedente, ovvero con Simon ancora grande protagonista sulla linea dei nove metri. Il centralone cubano firma altri tre ace consecutivi utili a spingere sul 5-1 la Lube, che forte anche di un Balaso eccezionale in seconda linea firma ulteriori allunghi (9-2) con i contrattacchi vincenti in serie di Rychlicki (chiude la sfida con 13 punti, 60% in attacco) e Leal prima (9-2, per il naturalizzato brasiliano 12 punti con il 53% di efficacia sulle schiacciate, 1 ace e 3 muri), e con gli errori di Nimir e Kooy poi (12-4). E’ la fuga che vale il 3-0, e l’1-1 nella serie.

Il tabellino:

ITAS TRENTINO: Cortesia n.e., Argenta n.e., Michieletto 4, Sperotto n.e., Rossini (L), Lucarelli 7, Giannelli 1, Kooy 3, Pol (L) n.e., Abdel-Aziz 14, Sosa Sierra 1, Podrascanin 5, Lisinac 7, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio, Juantorena , Balaso (L), Leal 12, Larizza (L) n.e., Rychlicki 13, Diamantini n.e., Simon 16, De Cecco, Anzani 6, Falaschi n.e., Hadrava (n.e.), Yant n.e.. All. Blengini

ARBITRI: Simbari – Goitre.

PARZIALI: 23-25 (29’), 23-25 (30’), 17-25 (27’).

NOTE: Trento: bs 11, ace 8, muri 5, 42% in ricezione (14% perfette), 43% in attacco. Lube: bs 17, ace 10, muri 7, 36% in ricezione (21% perfette), 55% in attacco.

(foto Trabalza/ufficio stampa Itas Trentino)

© RIPRODUZIONE RISERVATA