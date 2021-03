Famiglie con persone autistiche,

al via le domande di contributo

MACERATA - La Regione finanzierà le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della sanità. La richiesta può essere fatta fino al 10 maggio

23 Marzo 2021 - Ore 14:16 - caricamento letture

La Giunta regionale ha approvato i criteri per accedere al contributo da parte delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico, per le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità. «Un importante contributo alle famiglie – interviene il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali di Macerata Francesca D’Alessandro – rivolto ai genitori che hanno bambini interessati dal disturbo dello spettro autistico. Si tratta di un sostegno effettivo da parte della regione Marche per alleviare le famiglie e fare in modo che possano intraprendere interventi terapeutici adeguati». Gli interessati possono presentare domanda di contributo al comune di residenza, entro il 10 maggio, allegando alla richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti le spese sostenute nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021, la certificazione della diagnosi di autismo e il progetto educativo/riabilitativo utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito www.comune.macerata.it dove sono pubblicate anche tutte le informazioni relative alla richiesta. È possibile inviare la domanda di contributo e tutta la documentazione tramite pec all’indirizzo comune.macerata.servizisociali@legalmail.it, per e-mail a paola.agasucci@comune.macerata.it, per fax al numero 0733256238 o utilizzando la posta ordinaria. Per informazioni: Area Disabilità e Salute Mentale, assistente sociale Maria Paola Agasucci. 0733.256376.

© RIPRODUZIONE RISERVATA