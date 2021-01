VOLLEY SUPERLEGA - Piacenza battuta 3-1 questa sera all'Eurosuole Forum di Civitanova nel recupero della quinta giornata. L'opposto lussemburghese mvp, tra gli ospiti sugli scudi l'ex Baranowicz in regia

di Mauro Giustozzi

Nel segno di Kamil Rychlicki, designato anche mvp della gara, il successo della Lube Civitanova contro Piacenza, al termine di una sfida molto equilibrata, in cui la Lube ha mostrato poca continuità rispetto ad altre occasioni al cospetto di un avversario arcigno, dove ha giganteggiato l’ex Baranowicz in regia, capace di impegnare a fondo la formazione di Fefè De Giorgi.

Che incamera però altri tre preziosi punti per inseguire la leader Perugia. Altalenante in attacco ed al servizio i biancorossi hanno trovato soprattutto certezze a muro (11 blocchi vincenti). E’ stata anche l’occasione per un mini turn over in casa marchigiana per un gennaio molto impegnativo tra partite e recuperi di Superlega e sfide di Coppa Italia in calendario. Per la prima del 2021 della Lube all’Eurosuole Forum, che è il recupero della quinta giornata di ritorno della Superlega, coach De Giorgi schiera Diamantini al posto di Anzani e il libero Marchisio per Balaso, confermando il resto del sestetto tipo. Sulla sponda piacentina ci sono in campo gli ex Baranowicz e Candellaro (con gli altri ex Bernardi e Fei in panchina) ma, come annunciato, il tecnico ospite porta nelle Marche solo dieci giocatori, assenti i tre atleti colpiti dal covid 19 e l’infortunato Grozer. Però la formazione della Gas Sales è di tutto rispetto, almeno nel sestetto di partenza.

Avvio di sfida nel segno di Juantorena e Leal: sono i due martelli su cui si appoggia maggiormente il gioco di De Cecco: così i biancorossi s’involano facilmente sul 10-7. E’ il muro di De Cecco ad ampliare il vantaggio dei cucinieri il che costringe Bernardi a chiamare time out. Lube che viaggia con un positivo cambio palla mentre la Gas Sales non riesce a trovare il filotto di punti necessario per accorciare il punteggio. Ci prova Baranowicz al servizio (un ace) a rallentare la marcia dei marchigiani (18-15) ma è troppo poco per impedire a Civitanova d far agevolmente suo il primo parziale. Chiuso da un potente attacco di Simon dopo che gli ospiti annullano due palle set. Nel secondo prova a reagire la Gas Sales guadagnando il primo vantaggio della sua partita: che dura poco, però, in quanto grazie al servizio la Lube risale la corrente e impedisce la fuga agli avversari (9-9). Un muro di Rychlicki e l’attacco di Simon spostano l’equilibrio del parziale sulla sponda biancorossa (12-10): stavolta Piacenza è più reattiva, recupera il punto a punto ad una Lube improvvisamente fallosa in attacco. Ci pensa l’altro ex (di Piacenza) Simon allora a spezzare il punto a punto del set: un muro ed un ace lanciano Civitanova sul 16-14, Gas Sales che reagisce e torna avanti grazie a Clevenot e Finger. Finale in salita per i biancorossi costretti ad inseguire: Gas Sales più determinata, cucinieri che incappano in qualche errore di troppo soprattutto al servizio e così alla prima di due pale set i ragazzi di Bernardi chiudono con un muro di Mousavi.

Civitanova rientra in campo più determinata: ma non sfrutta a dovere il fulmineo 5-2. Dal servizio di Candellaro c’è la risalita Gas Sales che vale il break del 6-6. E la sfida torna in perfetto equilibrio. Estenuante il punto a punto in campo: Civitanova ritrova un po’ di efficienza in attacco da Leal nel finale di set, Hadrava si fa valere al servizio piazzando l’ace del break che vale il 21-18. Stavolta la Gas Sales non trova la forza di risalire e così Civitanova può chiudere un set sofferto col muro decisivo di Rychlicki. Quarto set che ricomincia con una Lube che detta legge (4-1): Bernardi allora rispolvera Russel lasciato in panchina dopo il primo set. Ci pensa il servizio di Simon (con ace) ad allungare il vantaggio dei padroni di casa sul 9-4. Come accaduto in precedenza, però, Civitanova non mette a frutto il vantaggio e ne approfitta Piacenza per tornare sotto: ci vuole allora prima capitan Juantorena e poi l’opposto Rychlicki a scavare il break che vale il 22-16 ed un tranquillo fine gara verso il secondo successo consecutivo di questo nuovo anno. Prossimo appuntamento per Civitanova domenica a Milano (ore 19,30).

CIVITANOVA – PIACENZA 3-1 (25-19, 22-25, 25-20, 25-19)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Rychlicki 15, Leal 17, Simon 12, De Cecco, Juantorena 13, Diamantini 7, Marchisio (L), Hadrava, Falaschi. NE.: Balaso (L) Yant, Anzani, Larizza, Kovar. All. De Giorgi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Russell 7, Candellaro 6, Baranowicz 2, Clevenot 12, Mousavi 14, Finger 11, Scanferla (L), Botto 8, Izzo. NE.: Fanuli. All. Bernardi.

ARBITRI: Saltalippi e Turtù.

NOTE: durata set: 23’, 28’, 24’, 25’ totale 100’. Lube: bs. 17, v. 4, m. 11, e. 23. Gas Sales: bs. 22, v. 4, m. 5, e. 33.