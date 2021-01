MERCATO - Il difensore di Pollenza lascia i rossoblu e si accasa in Serie D, stessa decisione presa qualche giorno fa da Mercurio

Il capitano della Civitanovese William Bordi passa al Porto Sant’Elpidio. Il difensore di Pollenza si trasferisce in Serie D, al pari del capitano della Maceratese Paolino Mercurio (leggi l’articolo). «Il presidente Mauro Profili ha dato l’ok al trasferimento stante l’attuale blocco del campionato di Promozione – si legge in una nota del club rossoblu -. Bordi ha ringraziato di cuore la società della Civitanovese, a cui è legato affettivamente da anni, per la possibilità concessa. Al tempo stesso, la società è attiva e vigile sul mercato e nei prossimi giorni verrà ufficializzata almeno un’operazione in entrata. A fronte delle partenze di Bordi e Piergallini, c’è la ferma intenzione di integrare e rafforzare l’organico per farsi trovare pronti nell’auspicata ipotesi della ripresa del campionato».

Nel frattempo, il numero uno rossoblu ufficializza la propria candidatura alla carica di Delegato Assembleare per l’Assemblea Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, in appoggio al candidato presidente Ivo Panichi (in corsa anche il presidente uscente Cellini e il vicepresidente della Recanatese Camilletti) «che è la naturale conseguenza di una visione comune sul movimento dilettantistico marchigiano – dichiara Mauro Profili -. La mia discesa in campo nasce da un lavoro svolto questa estate con altre società, per proporre soluzioni in merito all’attività sportiva atte ad affrontare i problemi nati con il Covid-19. Alcune delle quali sono state recepite e attuate dal comitato regionale. Reputo necessario, perché ci sia un maggior interesse da parte di Roma verso la nostra regione, un impegno costante, in presenza e in idee, che porti una attività visibile nella Lnd. In un contesto difficile come quello della nostra regione che ci ha visti affrontare senza adeguati strumenti e sostegni, prima l’evento drammatico del sisma e da un anno a questa parte la tragica emergenza della pandemia, solo l’impegno e la buona volontà di tutti i presidenti delle società sportive ha scongiurato una desertificazione delle attività sportive di base e non – prosegue la nota -. L’obiettivo principale di questo mandato sarà quello di avere, con il candidato presidente Panichi, un dialogo aperto con tutte le società e contribuire nel sensibilizzare gli organi nazionali a sostenere con atti concreti il nostro movimento regionale. Le votazioni per il rinnovo delle cariche ci saranno sabato 9 gennaio presso il PalaPrometeo di Ancona, dove tutte le società aventi diritto al voto potranno partecipare anche se la regione Marche dovesse trovarsi in zona rossa, producendo la prevista autocertificazione».