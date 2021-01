REGIONE - Il governatore ha confermato la volontà di voler ritardare il rientro in classe, forse fino al primo febbraio. E' attesa la comunicazione ufficiale

Slitta l’apertura delle scuole superiori nelle Marche. Il governatore Francesco Acquaroli lo ha confermato e dovrebbe varare l’ordinanza oggi, la comunicazione ufficiale della Regione è attesa a breve. Dal 7 gennaio come era previsto, si dovrebbe arrivare al primo febbraio. Anche la nostra regione dunque si pone sulla stessa di linea di Veneto e Friuli, che senza aspettare le decisioni del governo sul prossimo decreto, hanno già emanato le rispettive ordinanze per ritardare il rientro in aula. La decisione della giunta regionale era nell’aria, tanto che l’assessora Giorgia Latini lo aveva anticipato ai rappresentanti della Consulta regionale degli studenti la volontà della giunta Acquaroli. Anche perché le Marche rischiano di entrare in zona arancione nella prossima divisione dei colori, presumibilmente a fine della settimane. Sono infatti state riviste, al ribasso, le soglie Rt: basterà un valore uguale o superiore all’1 per entrare in zona arancione e 1,25 per la zona rossa. Nell’ultima rilevazione le Marche avevano un Rt di 0,99.

(servizio in aggiornamento)

