LA SINDACA Rosa Piermattei fa il punto della situazione

Continua a salire senza soste il numero dei contagiati nel Comune di San Severino. Secondo gli ultimi dati forniti dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono 146 in totale i pazienti positivi al Covid-19. A confermare una tendenza che inizia ad allarmare le autorità il sindaco, Rosa Piermattei, che spiega: “Ci preoccupa l’aumento di contagi, anche se i positivi sono in discrete condizioni di salute, anche alla Casa di riposo “Lazzarelli” dove si registrano 28 pazienti, di cui 4 trasferiti in strutture Covid, 3 infermiere e 5 operatrici socio sanitarie. Stiamo fattivamente collaborando con l’Asur, grazie anche alla straordinaria opera del personale tutto, perché agli anziani ospiti non sia fatto mancare nulla in termini soprattutto di ulteriori quotidiani controlli e di assistenza”.

Il sindaco Piermattei torna a raccomandare l’uso della mascherina sempre e ovunque, ad invitare ad evitare ogni tipo di assembramento, a mantenere le distanze interpersonali e, soprattutto, a non uscire di casa se non per motivi di reale necessità.

Il Comune di San Severino Marche ha già da diversi giorni riattivato linee telefoniche dedicate, in funzione dalle ore 8 alle 20, per fornire assistenza alla popolazione per richieste di beni di prima necessità ma anche farmaci, ricariche telefoniche e per fare la spesa.

I volontari del gruppo comunale di Protezione Civile rispondono al numero di telefono 3336116712 per richieste di generi alimentari e ricariche telefoniche o altri servizi di prima necessità mentre per richieste di informazioni sui comportamenti da tenere si può contattare il numero di telefono 3336116675.

Per la richiesta di ritiro di farmaci e per la consegna a domicilio degli stessi è poi disponibile il numero di telefono 3334680268 del Comitato di San Severino Marche della Croce Rossa Italiana.