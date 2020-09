SEFRO - Un centauro è rimasto ferito dopo una caduta. Dopo circa due ore l'uomo, un 40enne del Trentino, è stato raggiunto e caricato sull’eliambulanza. L'incidente è avvenuto in una zona impervia

Esce di strada con la moto, scattano le operazioni di soccorso per un centauro. L’uomo, un 40enne del Trentino, si trovava nella zona di Sefro, questa mattina intorno alle 11,45, quando è uscito di strada ed è caduto in un punto impervio. Subito sono scattati i soccorsi, in azione il Soccorso alpino, il 118, la San Severino medica, i vigili del fuoco. Un’azione congiunta per raggiungere il ferito. Alle 13,30 circa l’uomo è stato raggiunto dai soccorritori. Nel frattempo è stato chiamato anche l’elicottero. Il ferito è stato imbracato e con il verricello è stato sollevato e caricato sull’eliambulanza. Poi il velivolo è partoto verso l’ospedale di Torrette di Ancona. L’uomo ha riportato delle fratture.

(Ultimo aggiornamento alle 13,45)