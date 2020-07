MACERATA - L'accordo nella sede di Sforzacosta il 29 giugno, sarà operativo dal 6 luglio. Acquisito il ramo commerciale dell’azienda di Chieti

Il Gruppo Comet ha raggiunto uno strategico accordo con la Società Its Italelettronica S.r.l., azienda specializzata nella distribuzione di sistemi e componenti per impianti di antintrusione, videosorveglianza, rilevazione incendi, controllo accessi e automatismi, domotica e impianti tecnologici speciali con sede legale in San Giovanni Teatino a Chieti e operativa nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio con 6 punti vendita.

Soddisfatto Franco Cossiri, presidente RemaTarlazzi: «Con questa operazione che avevamo impostato nel terzo trimestre del 2019 per essere resa operativa a fine aprile 2020, poi per effetto della grande pandemia è slittata a luglio 2020, vogliamo trasmettere a tutti i nostri collaboratori, alle loro famiglie, ai nostri clienti ed ai nostri fornitori, un messaggio di fiducia e di speranza che confermi la nostra ferma volontà di reagire e di non mollare mai in un momento di difficoltà generale e ripartire più forti di prima. Per dare maggiore visibilità a questo evento, oltre che ad un video emozionale, abbiamo ideato con il nostro marketing un lancio pubblicitario sui social nuovo per noi, attraverso dei messaggi grafici progressivi, pubblicati a distanza di giorni l’uno dall’altro, ma tutti con un filo logico conduttore e con una progressione incrementale non ripetitiva, fino alla data definitiva della partenza del progetto: il 6 luglio 2020». Il presidente ha sottolineato anche la longevità dell’azienda, figlia di un continuo adattamento. «Il futuro non è più del grande distributore generalista, ma di una nuova figura, il distributore multispecialista che coniuga i vantaggi dei volumi generati dalla grande distribuzione, alla necessità di una consulenza sempre più specializzata e competente su settori tecnologici avanzati. Tutto inizia da un sogno… Come la nostra storia, quella di Rema, nata nel 1974 e di Tarlazzi, nata nel 1925, che da piccole attività locali hanno unito le proprie energie diventando un’azienda con oltre 31 punti vendita e più di 560 collaboratori, che gestisce a stock in magazzino un numero superiore a 55.000 prodotti. O come la Its, Impianti Tecnologici Specializzati, fondata ad Giorgio D’Amario e Rosalba Iezzi, per la quale il sogno di diventare grande l’ha portata dal primo punto vendita di San Giovanni Teatino nel 1995, fino a diventare leader del settore sicurezza con 6 punti vendita e l’ampliamento alla divisione dedicata all’automazione cancelli, porte e serramenti. I sogni, però, non si devono mai fermare. Devono diventare grandi, chiedendosi sempre cosa poter migliorare per fare offrire nuovi vantaggi ai propri clienti».

«Per la RemaTarlazzi – ha detto Mauro Mancigotti, amministratore Delegato RemaTarlazzi- unire le forze con la ITS significa allargare il suo team dagli attuali 16 tecnici specializzati in sicurezza, ad una squadra di 35 tecnici sempre al fianco dei propri clienti, con un servizio tecnico di assistenza dedicato, e garantire al cliente il supporto e le competenze necessarie per risolvere qualsiasi sfida tecnologica su impianti complessi. Significa poter contare su fornitori specialisti e acquisire maggiori competenze».

Guarda al futuro Giorgio D’Amario, procuratore Its: “Per la ITS, entrare a far parte del Gruppo Comet, significa avere a disposizione una logistica più organizzata, incrementare la solidità finanziaria a garanzia dei nostri fornitori partner, una incredibile capillarità di punti vendita per la distribuzione e, di conseguenza, molte più soluzioni per i propri clienti. La Its entra a far parte del Gruppo Comet, il I° Gruppo in Italia nella distribuzione del materiale elettrico, illuminazione ed automazione industriale, portando così vantaggi per i clienti, vantaggi per i fornitori e…una scelta vincente per tutti».

L’accordo, che è stato ratificato il 29 giugno prevede l’acquisizione del ramo commerciale dell’azienda Its Italelettronica S.r.l. da parte di RemaTarlazzi Spa, società del Gruppo Comet, con sede legale a Sforzacosta, frazione di Macerata.

Nell’ottica di un potenziamento del servizio alla clientela, i punti vendita Its Italelettronica di Pesaro, Ancona, Perugia e Roma saranno incorporati, con il medesimo personale, all’interno delle strutture di vendita della RemaTarlazzi di Pesaro, Ancona, Bastia Umbra e di Roma.

I punti vendita Its di San Giovanni Teatino e Campobasso continueranno a essere operativi con il medesimo personale, indirizzi e numeri di telefono.

Con questa acquisizione il Gruppo Comet, per mezzo della sua controllata RemaTarlazzi S.p.A., potenzia e completa le competenze del settore Specialistico Its (Impianti Tecnologici Speciali) consolidando uno staff di 35 collaboratori Tecnici/Commerciali con una forte connotazione specialistica, a supporto della propria clientela professionale nelle regioni di Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio.