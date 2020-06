DATI - L'altro è in provincia di Ancona. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1263, di cui 544 del percorso nuove diagnosi e 719 del percorso guariti

Sono due i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche, uno è in provincia di Macerata e uno di Ancona. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1263, di cui 544 del percorso nuove diagnosi e 719 del percorso guariti. Continua il trend registrato nelle ultime settimane che vede la curva tendere verso lo zero.

In totale il numero dei contagi sale oggi a 6.754 su un totale di 72.713 tamponi effettuati.

