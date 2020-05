CIVITANOVA - La polizia municipale da lunedì riprende il servizio interrotto per l'emergenza Coronavirus, si raccomanda di osservare il divieto di sosta nei giorni prestabiliti

Fine del lockdown, da lunedì 18 maggio riprende anche il servizio di spazzamento notturno delle strade con polizia municipale. I vigili da lunedì ricominciano a supportare gli operatori della pulizia. Il servizio era stato interrotto quando è iniziata l’emergenza per il Covid-19 e da lunedì occorrerà fare attenzione ai divieti di sosta per le auto nelle giornate dedicate, onde evitare di incappare nella sanzione, o, peggio ancora, nella rimozione del proprio veicolo. Il servizio è attivo il lunedì tra le ore 5 e le 8 in via Bixio, Indipendenza e via Manzoni e dalle ore 7 in via del Casone e Giovanni XXII. Il martedì lo spazzamento prosegue in via Castelfidardo, zona nord via Bixio, via Fratelli Bandiera, via Adua, Calatafini, Cernaia, Crimea, Mazoni e via dei Mille nel tratto nord e dalle 7 in via Foscolo, Villa Eugenia, Via Cavallotti, Pisacane, Cialdini e il resto del quartiere San Giuseppe. Mercoledì pulizia in zona centro, Via Cecchetti, via duca Degli Abruzzi lato nord, Garibaldi, Montenero, via Regina Elena, Corso Umberto I, Viale Vittorio Emanuele, Viale Vittorio Veneto, Via Adua, via Piave, via Puglie, via Romagna e via Toscana. Giovedì ancora in centro, nei lati opposti e a Fontespina in via Ruffini e Vivaldi. Venerdì a Santa Maria Apparente (via Sanzio, Buonarroti, Crivelli, Via Silvio Pellico). Sabato zona Fontanella.