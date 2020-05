Veterinaria stroncata da una malattia

MACERATA - Fiorella Patrassi, 59 anni, era dipendente dell'Asur. Domani (martedì 12 maggio) alle 11 si svolgerà la benedizione

Si è spenta dopo una lunga malattia Fiorella Patrassi, 59 anni di Macerata. La donna, che lavorava come veterinaria per l’Asur Marche, nel settore igiene degli alimenti, è morta oggi nella sua abitazione. Il marito Nafez Saquer è un ingegnere idraulico, molto conociuto in provincia, anche per la sua collaborazione con il Consorzio di bonifica. Oltre al marito lascia i figli Eleonora e Lorenzo, la cognata Stefania, i nipoti Mattia e Michele e la cara Lilly. La salma è stata composta al Centro Funerario di Macerata in via dei Velini dove, domani (martedì 12 maggio) alle 11 sarà celebrata la benedizione.

