MACERATA - Più di mille partecipanti al concorso fotografico promosso dalla startup Expirit, ed è nato quando l'Italia intera è stata messa in quarantena (Articolo Promoredazionale)

Un viaggio virtuale tra i borghi italiani partito il 10 marzo, il giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “chiudeva” l’Italia, emettendo uno dei decreti più drammatici del nostro paese. In quella data storica partiva #unoscattoperlitalia, un’iniziativa lanciata dalla startup maceratese Expirit per guardare con occhi nuovi la nostra terra, per far salire la voglia di tornare a viaggiare e permettere al turismo nazionale di ripartire. Per partecipare, occorreva condividere una foto dei propri luoghi italiani del cuore, in particolare delle destinazioni meno note, che in questo momento hanno ancor più bisogno di aiuto. A vincere, gli autori delle foto più votate dal pubblico e il borgo con il maggior numero di preferenze.

L’iniziativa si è conclusa proprio il 4 maggio, giorno della fine della quarantena, con una risposta a dir poco superiore rispetto ad ogni aspettativa. Sono stati quasi mille gli autori in gioco, provenienti da tutta la penisola, che hanno immortalato centinaia di luoghi diversi disseminati in tutto lo stivale: siti culturali, paesaggi, albe, tramonti, scavi archeologici e le tantissime altre bellezze che la nostra Italia possiede. Alla fine dell’emergenza, tutti i partecipanti si sarebbero dovuti incontrare, per un grandissimo pranzo conviviale, proprio nel borgo vincitore, ed Expirit avrebbe organizzato esperienze di viaggio negli altri paesi più votati. Questo momento è ancora lontano, ma tutti già non vedono l’ora che questo accada. A trionfare è stato il borgo di Cingoli, grazie alla splendida cavalcata e al grandissimo gioco di squadra della cittadinanza. Il balcone delle Marche ha battuto in finale la cittadina di Potenza Picena. L’autore più votato è stato Gianluca Scalpelli, anche lui cingolano, autore dello scatto “Non è ancora notte a Cingoli”. I cinque luoghi più fotografati sono stati, nell’ordine, Cingoli, con 114 scatti, Potenza Picena, con 113 scatti, Macerata, con 18 scatti, Mogliano, con 17 scatti, e San Severino, sempre con 17 scatti. I cinque autori delle foto più votate, invece, sono stati Gianluca Scalpelli, Letizia Consalvi, Karim Bahdine, Lorenzo Seller e Alessio Tosti. Infine, le cinque destinazioni più votate sono state MaMa – Marca Maceratese, la riviera del Conero, le Terre del Montefeltro, le Cinque terre e le Dolomiti.

L’impegno di Expirit come società di marketing territoriale, tuttavia, non si esaurisce qui. Dalla sua nascita, la startup maceratese ha voluto essere un riferimento per le tante, tantissime realtà del turismo pubbliche e private che avessero avuto il desiderio di emergere e di conquistarsi una propria identità nel mercato turistico. Difendere le piccole realtà, in particolare, è un atto di resistenza e di amore per le nostre comunità, e diventa una straordinaria opportunità per innamorarci della nostra terra e per di vivere nuove incredibili storie vicino a noi. Proprio per questo, in un momento in cui il turismo di prossimità può rappresentare un’importante ricchezza per i territori meno noti, Expirit sta pianificando un nuovo progetto per la rinascita dei borghi italiani, che sarà svelato nei prossimi giorni. Nel frattempo, la startup, in qualità di soggetto promotore del progetto “Destinazione MaMa”, ringrazia tutti i partecipanti per la passione e l’attaccamento al territorio dimostrati.

(Articolo Promoredazionale)