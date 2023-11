Prove di ritorno alla normalità a San Severino, dove questa mattina è stato riattivato il mercato settimanale del sabato, seppure per i soli ambulanti che vendono generi alimentari e ortofrutticoli. Con loro anche i produttori agricoli locali e quelli di “Campagna Amica” di Coldiretti.

Le bancarelle, per assicurare il massimo contenimento, evitare assembramenti e garantire le distanze interpersonali, sono state trasferite dal piazzale del complesso di San Domenico a quello sul lato ovest della stazione ferroviaria e, in parte, su piazzale Don Minzoni. Alle operazioni della riapertura hanno assistito il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale alle Attività Produttive Jacopo Orlandani, e il comandante della polizia locale Marco Gatti. Agenti e volontari dell’Associazione nazionale carabinieri controlleranno l’osservanza delle più scrupolose norme stabilite nell’apposita ordinanza che consente l’accesso al mercato stesso solo a chi indossa la mascherina protettiva. Gli ambulanti effettuano direttamente la distribuzione della merce ai clienti ai quali sono stati comunque messi a disposizione gel disinfettanti per le mani e guanti monouso. A terra, per evitare che i clienti si avvicinino troppo ai banchi, è stata posta anche specifica segnaletica. L’ordinanza del sindaco, la numero 54 del 28 aprile 2020, avrà validità fino al 31 luglio salvo diverse disposizioni normativi regionali o nazionali. Da lunedì inoltre sarà riaperto anche il Centro di raccolta dei rifiuti in località Taccoli. Il Cosmari fa sapere che al momento rimarranno invariati tutti gli orari di apertura mentre sarà potenziato il personale di presidio per disciplinare gli accessi. Inoltre sono state introdotte ulteriori disposizioni per assicurare la tutela sanitaria del personale e degli utenti: gli utenti dovranno rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro, sia all’interno che all’esterno dell’isola ecologica, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e dovranno effettuare il conferimento per il minor tempo possibile evitando di sostare all’interno del Ccentro stesso. L’isola ecologica è aperta il lunedì dalle 15,30 alle 19; il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12,30; il venerdì dalle 15,30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12,30.