«L’emergenza Covid-19 ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, il nostro approccio con gli altri: niente sarà più come prima, entrati nella fase 2 il virus sarà sempre considerato il nemico pubblico numero uno, fino a quando non ci sarà un vaccino. Nel frattempo, abbiamo realizzato la linea di mascherine lavabili “Stay Safe”, dobbiamo rimanere al sicuro, pur continuando a vivere una quotidianità con il distanziamento sociale, una resilienza non voluta, ma dalla quale di certo abbiamo compreso il senso di unione e di coraggio di tutti noi italiani». Questa è la risposta della Pelletteria Flora di fronte alla piaga del Coronavirus che ha colpito l’umanità, la stessa di altre aziende del settore calzaturiero, pellettiero e della moda nella produzione di mascherine, guanti, camici e calzari per la protezione personale. È proprio vero che nei momenti di grande difficoltà un popolo unito riesce a trarre il meglio e la risposta dell’Italia è stata un fiume in piena, un esempio lodato in tutto il mondo.

Pelletteria Flora non è rimasta a guardare, è stata tra le prime a Tolentino a convertire parte della sua azienda nella produzione di mascherine filtranti in tessuto Tnt 100% pp a 3 strati costituiti da Tnt, tessuto filtrante e ancora Tnt, riutilizzabili previo lavaggio ad immersione in acqua calda fino a 70° con una soluzione idroalcolica. Le mascherine prodotte non sono un dispositivo medico-chirurgico, ma destinate ad uso civile, come conforme all’articolo 16 del decreto legislativo n.18 del 17 marzo. «Fin da subito ci siamo resi conto che le mascherine ad uso comune scarseggiavano e quando le si trovavano erano molto costose – spiegano i titolari della pelletteria – Invece di rimanere a guardare a porte chiuse l’inesorabile costo di vite di questa tremenda pandemia, abbiamo pensato a come poter essere utili, come poter rispondere alla richiesta di mascherine anche per bambini che risultavano essere introvabili. Così abbiamo studiato alcuni modelli confortevoli e ci siamo messi a lavoro».

Subito dopo il lockdown del paese, l’azienda ha fermato la normale attività, ma ha richiesto le autorizzazioni del caso per poter continuare a lavorare esclusivamente alla produzione di mascherine filtranti artigianali. Sono prodotti esclusivamente made in Italy, realizzati completamente all’interno dell’azienda, sempre con tre strati e lavabili, in vari tessuti tra cui cotone, lycra e cotone spaziato. Disponibili in diversi colori, sono sterilizzati tramite processo di sanificazione Hc Project all’ozono. Il prodotto è imbustato e sigillato, reperibile in vari modelli ergonomici e a fascia, con la possibilità di personalizzazione con logo del cliente a seconda dell’ordine quantitativo. Le mascherine sono in vendita nella sede della Pelletteria Flora di Tolentino, in via Andrej Sacharov 24. Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonare al numero 0733961815 in orario d’ufficio.

(Articolo Promoredazionale)