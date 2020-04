LA SAP per due volte ha richiesto al Governatore Ceriscioli test sierologici per il personale. «Non abbiamo avuto risposta». Lettera anche al Questore Pignataro affinché richieda all'Asur uno screening delle forze di polizia della provincia di Macerata

Tamponi sierologici agli operatori delle forze dell’ordine. Li chiedono i sindacati autonomi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia penitenziaria. Porta la data del 18 marzo una lettera inviata al Governatore delle Marche Luca Ceriscioli nella quale i sindacati uniti (Sap, Unarma, Sappe e Conapo) informavano il presidente dell’opportunità di effettuare screening sul personale del comparto sicurezza e difesa allo scopo di contenere la diffusione del virus. Delusa dall’assenza di risposta la Sap, sindacato autonomo di polizia si è rivolta questa volta al Questore Antonio Pignataro con la richiesta di intercedere per vedere rispettate le esigenze di sicurezza degli operatori di polizia che ogni giorno continuano a lavorare sul fronte dei controlli e nelle caserme. «A differenza di colleghi in Toscana e in Emilia Romagna che hanno ottenuto provvedimenti a noi non è stata data ancora neanche una risposta – spiega Lorenzo Pezzola segretario provinciale Sap – la richiesta che abbiamo fatto al Governatore è stata quella di attivare una profilassi preventiva con test sierologici allo scopo di sottoporre tutto il personale delle forze dell’ordine ai test e individuare eventuali positività. Una necessità, non solo per azzerare i rischi, ma anche per la tenuta del sistema “sicurezza”. Nonostante un sollecito il presidente Ceriscioli non ci ha risposto, per questo chiediamo al Questore di attivarsi direttamente presso l’Asur locale per far effettuare i test anti Covid a tutto il personale della Polizia di Stato in servizio nella Provincia di Macerata».