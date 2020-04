MACERATA - Animati dal motto "lontani, ma vicini nella pratica" e coordinati dall'insegnante Massimiliano Pallotti, gli allievi dell'associazione si danno appuntamento virtuale tutti i giorni per praticare Tai Chi e Qi Gong e trascorrere del tempo insieme

Non si fermano le attività della Asd Wuxing di Macerata, scuola di promozione delle arti marziali cinesi, con particolare riguardo al Tai Chi ed al Kung fu. Animati dal motto “lontani, ma vicini nella pratica” e coordinati dall’insegnante Massimiliano Pallotti, gli allievi della Wuxing si ritrovano giornalmente su Skype per praticare Tai Chi e Qi Gong e trascorrere del tempo insieme, così come erano soliti fare due volte a settimana, tutti i mesi dell’anno, da anni. Le immagini ed i video dei medici e dei pazienti che praticano il Tai Chi nelle corsie degli ospedali in Cina hanno fatto il giro del mondo e si sono rivelate fonte di ispirazione e motivazione per tutti i praticanti di arti marziali. «In questo frangente particolare delle nostre esistenze in cui lo scoramento, complice anche la forzata inattività fisica favorita dalle misure di quarantena, rischia di prendere il sopravvento, la pratica regolare di questa antica arte marziale e del benessere, si rivela essere un potente alleato per conservare l’equilibrio psicofisico – dicono in una nota i responsabili della scuola – . In pochi metri, davanti ad un piccolo schermo si rinnova giornalmente l’impegno di una pratica che si fonda per sua natura sulla perseveranza, sulla pazienza e sulla fiducia, virtù indispensabili per gestire l’oggi ed il domani».